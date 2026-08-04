Detienen a sujeto que disparó contra casa en Iztapalapa y rescatan a hombre que cayó en canal de la GAM, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un hombre fue detenido tras disparar contra una vivienda en Iztapalapa, agentes de la policía rescataron a un adulto mayor inconsciente tras caer a un canal de aguas negras en la alcaldía Gustavo A. Madero, y se registraron afectaciones viales por obras en Coyoacán.

Detienen a hombre tras disparar contra una vivienda en Iztapalapa

Una intensa persecución y monitoreo en tiempo real derivaron en la detención de un sujeto que presuntamente realizó disparos con arma de fuego contra la fachada de un domicilio en el cruce de las calles Batalla de Celaya y Batalla de Orendain, en la colonia Álvaro Obregón, alcaldía Iztapalapa.

La víctima denunció que el agresor abrió fuego desde un vehículo en movimiento y sin motivo aparente antes de darse a la fuga. Tras la alerta, operadores del C2 Oriente rastrearon la ruta de escape de la unidad, logrando que elementos de la SSC la interceptaran sobre la avenida Guelatao. Al realizar una inspección al automóvil, los uniformados aseguraron tres casquillos percutidos y detuvieron al conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Rescatan a adulto mayor inconsciente tras caer a canal de aguas negras en la GAM

En la alcaldía Gustavo A. Madero, un hombre de 65 años de edad sobrevivió gracias a la oportuna intervención de elementos policiacos, luego de caer a un canal de aguas negras ubicado en la intersección de las calles Peña Gorda y Tuxpan, en la colonia Valle de Madero durante la tarde del pasado lunes.

El percance fue detectado por personal del C2 Norte, lo que movilizó a policías de la SSC al lugar. Al llegar, los oficiales encontraron al sujeto sumergido e inconsciente, por lo que realizaron maniobras de rescate inmediatas para sacarlo del agua. Paramédicos que acudieron al sitio lo valoraron como policontundido, determinando que no requería traslado hospitalario. La esposa del lesionado arribó al lugar e informó que se dirigía a visitar a familiares cuando ocurrió el accidente, retirándose posteriormente por sus propios medios.

Obras de repavimentación mantienen cerrada importante avenida en Coyoacán

En cuanto a la movilidad capitalina, autoridades viales emitieron una alerta por el cierre total a la circulación sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, a la altura de su intersección con Circuito Interior Río Churubusco, en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

#AlertaVial | Obras y fuga de agua complican la movilidad en la #CDMX



En la zona sur de la capital, trabajos de repavimentación mantienen cerrada la circulación sobre Josefa Ortiz de Domínguez al cruce con Río Churubusco, en la colonia Del Carmen.



En tanto, en la colonia… pic.twitter.com/f8oq8oRImH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 4, 2026

El bloqueo obedece a trabajos nocturnos de repavimentación en los que se utiliza maquinaria pesada sobre la carpeta asfáltica. Los servicios de tránsito recomiendan a los automovilistas tomar previsiones en sus tiempos de traslado y utilizar como alternativa vial la avenida Universidad.