Hallan a mujer sin vida en La Magdalena Contreras y choque en la Del Valle, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición movilizó a las autoridades en La Magdalena Contreras, mientras que un choque por exceso de velocidad dejó cuantiosos daños materiales en la alcaldía Benito Juárez.

Localizan el cuerpo sin vida de una mujer en La Magdalena Contreras

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al interior de una habitación que rentaba en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Mariposas y Francisco Villa, en la colonia La Malinche, alcaldía La Magdalena Contreras.

#MientrasDormía | Hallan a mujer sin vida en Magdalena Contreras y choque deja lesionados en la Del Valle



Elementos de la @FiscaliaCDMX investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro de una vivienda en la colonia La Malinche, alcaldía La Magdalena Contreras, tras… pic.twitter.com/G3WvsdTWpx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, el propietario del domicilio solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras percatarse de que llevaba alrededor de 15 días sin ver a la inquilina. Al ingresar al cuarto, policías confirmaron el deceso y acordonaron el perímetro.

Debido a las condiciones del lugar, se requirió la intervención del Heroico Cuerpo de Bomberos para las maniobras de recuperación del cuerpo, en tanto peritos de la Fiscalía capitalina iniciaron las diligencias e integraron la carpeta de investigación. El cadáver fue llevado al SEMEFO para determinar la causa exacta de la muerte mediante la necropsia de ley.

Choque por exceso de velocidad deja dos lesionados en la colonia Del Valle

Un aparatoso accidente automovilístico entre dos camionetas movilizó a los cuerpos de rescate en la intersección de las calles Patricio Sanz y Torres Adalid, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

El percance ocurrió cuando presuntamente uno de los conductores circulaba a exceso de velocidad y colisionó de forma directa contra la otra unidad. Tras el violento impacto, uno de los vehículos salió proyectado e impactó a un automóvil que se encontraba estacionado sobre la acera. Paramédicos atendieron a dos personas en el sitio por diversos golpes, determinando que no requerían traslado hospitalario. Elementos de Protección Civil y de la SSC coordinaron el retiro de los autos involucrados, lo que ocasionó cierres parciales a la circulación durante varios minutos.