Una intensa movilización de los servicios de emergencia se registró en distintos puntos de la Ciudad de México, CDMX. Por un lado, bomberos y peritos llegaron a un domicilio en la colonia Morelos tras el reporte de olores fétidos, donde localizaron a un hombre sin vida.

Horas más tarde, un coche volcó sobre Circuito Interior tras circular a exceso de velocidad.

Esto es lo que pasó en la capital del país Mientras Dormía.

Hallan cuerpo de un hombre en la colonia Morelos

Elementos del Cuerpo de Bomberos y peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron a la calle Mineros, en la colonia Morelos, dentro de la alcaldía Venustiano Carranza.

Las autoridades entraron al inmueble marcado con el número 21 tras recibir el llamado de los vecinos, quienes percibieron un fuerte olor a descomposición proveniente del lugar, confirmando el hallazgo de un hombre sin vida mientras dormía en su vivienda.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Se registraro dos volcaduras por el presunto exceso de velocidad.



En Circuito Interior no hubo lesionados, pero en la colonia Portales dos mujeres resultaron heridas y fueron hospitalizadas.



El reporte de @oscar_mendoza31 en #HechosContigo con… pic.twitter.com/4eFrILnoPg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 9, 2026

Investigaciones abiertas por cuerpo hallado en Venustiano Carranza

Tras el hallazgo del cuerpo al interior del domicilio en la zona centro, las autoridades iniciaron las indagatorias.

El personal pericial comenzó con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar con precisión las causas reales del fallecimiento de la persona.

Volcadura de coche en Circuito Interior

En otro punto de la capital, se registró un percance vial sobre Circuito Interior, a la altura de la colonia San Miguel Chapultepec, en los límites de la alcaldía Cuauhtémoc.

Un automóvil volcó en los carriles centrales luego de que el conductor presuntamente circulara a exceso de velocidad y perdiera el control al cruzar la calle General José Morán, impactándose contra la ciclovía.

Atienden a conductor tras volcadura en Circuito Interior

A pesar de lo aparatoso del accidente y de haber terminado con las llantas hacia arriba, el conductor del vehículo resultó ileso.

Paramédicos que acudieron al llamado de emergencia le brindaron atención médica y lo valoraron en el mismo lugar de los hechos, sin un traslado hospitalario.

Limpieza de la vialidad y retiro del automóvil siniestrado

Elementos de Protección Civil y bomberos laboraron en la zona para realizar el retiro de la unidad afectada y los escombros.

El personal de limpieza esparció tierra sobre el pavimento para cubrir los líquidos derramados por el vehículo y prevenir nuevos accidentes viales en la zona.