Fuga de gas alerta a vecinos de la Miguel Hidalgo; esto sucedió | Mientras Dormía

Una fuga de gas natural generó momentos de tensión en la colonia Argentina Antigua, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, luego de que trabajadores detectaran el escape durante una excavación en la Calzada México-Tacuba. El incidente activó una respuesta inmediata de los cuerpos de emergencia, aunque no dejó personas lesionadas.

¿Qué provocó la fuga de gas en Calzada México-Tacuba?

De acuerdo con la información disponible, un grupo de trabajadores realizaba labores de excavación sobre la Calzada México-Tacuba cuando escucharon un fuerte sonido provocado por el gas que salía de un ducto. Ante la situación, los trabajadores identificaron una fuga de gas natural que representaba un riesgo para las personas cercanas al área.

El hallazgo generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar. La presencia del gas en la vía pública obligó a tomar medidas rápidas para evitar una situación mayor y solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes.

¡Por poco termina en tragedia! Una fuga de gas puso en alerta a vecinos de la colonia Argentina Antigua, en la Miguel Hidalgo, luego de que, según testimonios, una excavación clandestina perforara una tubería sobre la calzada México-Tacuba 🚨



Bomberos y Protección Civil lograron… pic.twitter.com/0kmpT2z9IM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

Desalojan a vecinos de la colonia Argentina Antigua por escape de gas

Ante la fuga, los habitantes de la colonia Argentina Antigua salieron de sus viviendas para alejarse del punto donde se registraba el escape. Los vecinos buscaron ponerse a salvo y, al mismo tiempo, pidieron la intervención de los servicios de emergencia.

La movilización de la comunidad reflejó la preocupación por la posible afectación a las personas que vivían cerca de la zona. Aunque el incidente no dejó lesionados, sí provocó tensión y preocupación entre los residentes de esta colonia de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Bomberos y Protección Civil laboraron para controlar la fuga en Miguel Hidalgo

Personal de Protección Civil, Bomberos de la Ciudad de México y trabajadores de la empresa responsable de los ductos acudieron al lugar para atender la emergencia. Los elementos se coordinaron para controlar la fuga y reducir los riesgos derivados del escape de gas natural.

Como primera acción, las autoridades y el personal especializado colocaron un tapón provisional con el objetivo de contener el escape. Posteriormente, llegó al sitio una abrazadera que permitiría realizar la reparación del ducto afectado.

