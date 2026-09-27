Incendio de basura afecta edificio en la alcaldía Miguel Hidalgo | Mientras Dormía

Un incendio afectó la azotea de un conjunto habitacional ubicado en el número 160 de la calle Lauro Aguirre, en la colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. El fuego se originó por los desperdicios acumulados pertenecientes a uno de los vecinos del inmueble.

Reportan incendio en conjunto habitacional de la colonia Agricultura

Elementos de bomberos, policías de la CDMX y paramédicos acudieron al reporte de los residentes del edificio. Los vecinos, algunos aún en pijama, observaron con preocupación cómo las llamas consumían el área superior del inmueble.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni se requirió atención médica tras el incidente. Las autoridades lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas del conjunto habitacional.

¿Qué pasó en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec?

Nueve menores de edad se perdieron en la zona boscosa de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la noche del sábado. Los jóvenes, originarios de Iztapalapa, tenían como objetivo llegar a la supuesta casa abandonada de la famosa leyenda capitalina conocida como “la Tía Toña”.

La aventura nocturna terminó cuando policías y personal de Cruz Roja ubicaron y rescataron a los menores hasta las primeras horas del domingo 27 de septiembre de 2026. Los jóvenes fueron encontrados sucios, asustados y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¿Existe la casa de la Tía Toña en Chapultepec?

La leyenda de la Tía Toña es una de las historias de terror más conocidas en la Ciudad de México. Según el relato popular, se trata de una mansión abandonada donde habita el espíritu de una viuda adinerada. Aunque existen varias versiones sobre la ubicación exacta, muchos señalan que se encuentra en la Tercera Sección de Chapultepec, cerca del Colegio de Arquitectos de la CDMX.

Expertos y autoridades han señalado que no existen documentos históricos ni testimonios que confirmen la veracidad de esta leyenda urbana.