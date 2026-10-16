¡Noche de caos en CDMX! Incendios y árboles caídos alarman a los capitalinos | Mientras dormía

Mientras dormía, la Ciudad de México registró diversos incidentes, entre ellos un choque en Paseo de la Reforma, la caída de árboles sobre un edificio y un automóvil, así como incendios en Gustavo A. Madero y la colonia Obrera. Sigue los detalles de lo ocurrido durante las últimas horas.

Joven resulta lesionada tras choque en Paseo de la Reforma

Una joven resultó lesionada luego de que el automóvil que conducía fuera impactado por otro vehículo que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba sobre avenida Paseo de la Reforma cuando otro automóvil la chocó por la parte trasera. Debido al golpe, su vehículo giró y terminó estrellándose contra un árbol.

Tras el accidente, el presunto responsable escapó del lugar sin detenerse para auxiliar a la conductora.

La joven fue valorada a bordo de una ambulancia y, afortunadamente, sus lesiones no fueron de gravedad. Mientras tanto, las autoridades revisan las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar el vehículo involucrado y localizar al conductor.

Árbol de más de 20 metros cae sobre edificio habitacional en Álvaro Obregón

Un árbol de más de 20 metros de altura cayó y quedó recargado sobre un edificio habitacional, lo que provocó momentos de temor entre los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los vecinos escucharon un fuerte estruendo y sintieron cómo vibró el inmueble. Debido al impacto, las ventanas de algunos departamentos se rompieron. El incidente ocurrió en el cruce de Periférico Sur y la calle Olivar, en la colonia Progreso Tizapán, donde los habitantes solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Bomberos acudieron al lugar para realizar los trabajos de corte y retiro de las ramas y el tronco, con el objetivo de liberar la estructura y evitar mayores riesgos.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas. El saldo fue de daños materiales y momentos de angustia para los habitantes.

Cae enorme rama sobre vehículo en la colonia Álamos

Una enorme rama de más de 10 metros de altura cayó sobre un vehículo particular y derribó un poste de madera en calles de la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez.

El percance ocurrió sobre la calle 5 de Febrero, en el cruce con Toledo, donde las ramas quedaron encima del automóvil y obstruyeron parte de la vialidad.

Por fortuna, al momento del incidente no había personas dentro del vehículo ni transeúntes en las inmediaciones, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Incendio en almacén de colchones moviliza a bomberos en San Juan de Aragón

Un incendio registrado la mañana de este viernes en la zona de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, movilizó a los equipos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se presentó en un almacén de colchones, por lo que bomberos acudieron al lugar para atender la emergencia y controlar el siniestro.

Incendio en local de serigrafía en la colonia Obrera

Otro incendio se registró en un local de serigrafía ubicado en el cruce de Eje 2 Sur e Isabel la Católica, en la colonia Obrera, lo que provocó la movilización de los servicios de emergencia.

Bomberos de la Ciudad de México acudieron al establecimiento para realizar las labores correspondientes y controlar el fuego.