Hombre muere arrollado por el Metro y otro es asesinado a balazos | Mientras dormía

Mientras dormía, la Ciudad de México registró una serie de incidentes durante la noche y madrugada, entre ellos la muerte de un hombre arrollado por un tren del Metro en Salto del Agua y una agresión a balazos que dejó una víctima mortal en Xochimilco. Esto es lo que se sabe de los hechos.

Hombre muere arrollado por el Metro en la estación Salto del Agua

Un hombre de entre 25 y 30 años perdió la vida luego de ser arrollado por un convoy del Metro en la estación Salto del Agua, correspondiente a la Línea 8.

Tras el incidente, el servicio de la línea fue interrumpido temporalmente mientras los equipos de emergencia realizaban las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo. La situación también requirió la intervención de personal pericial para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, no se ha establecido públicamente cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades deberán determinar si el hombre cayó accidentalmente a las vías o si se trató de un acto intencional.

Hombre muere tras ataque a balazos en Xochimilco

En otro hecho registrado en la capital, un hombre de aproximadamente 40 años murió tras una agresión directa con arma de fuego en la alcaldía Xochimilco.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles La Palma y Sauz, en la colonia Tierra Nueva. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió disparos y perdió la vida en el sitio.

Luego de la agresión, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de las autoridades. Personal de la Fiscalía capitalina inició las diligencias para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias que originaron el ataque ni se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Presuntamente prende fuego a su habitación en Álvaro Obregón

Una movilización de los servicios de emergencia se registró en la colonia Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de un reporte de incendio en una habitación.

Los hechos ocurrieron en la Privada Jardín, donde un sujeto presuntamente habría prendido fuego al espacio que ocupaba, lo que provocó la llegada de los equipos de emergencia para atender la situación y controlar las llamas.

A pesar de la movilización, no se reportaron personas lesionadas. Las circunstancias en las que comenzó el fuego deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

Choque contra un trolebús deja a un conductor lesionado

Un conductor resultó lesionado de una pierna después de que el automóvil que manejaba chocara contra una unidad del Trolebús en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El accidente ocurrió sobre Eje 3 Norte, en el cruce con la calle Carlota, en la colonia Guadalupe Tepeyac. Según testimonios, antes del impacto se escuchó el rechinido de las llantas y, segundos después, el golpe entre ambos vehículos.

Paramédicos acudieron al lugar para valorar al automovilista y determinaron que sus lesiones no eran de gravedad. Más tarde, el vehículo particular fue retirado con ayuda de una grúa.