Jóvenes bloquean Eje Central en CDMX por compañero “desaparecido” tras marcha | Mientras Dormía

Un grupo de jóvenes bloqueó el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro de la Ciudad de México, para demandar información sobre uno de sus compañeros.

Manifestación en Eje Central: jóvenes exigen información sobre compañero detenido

Presuntamente, las autoridades lo detuvieron después de participar en una movilización realizada en Avenida Reforma. Eduardo, uno de los manifestantes, explicó a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que su compañero participó con ellos en la marcha, pero más tarde envió un mensaje en el que dijo que lo habían detenido y lo llevarían a un Ministerio Público.

Bloquean Eje Central por la presunta desaparición de un estudiante



Ante la opacidad de los Ministerios Públicos, un grupo de jóvenes cerró el cruce con Venustiano Carranza. Denuncian que tras una movilización anterior, uno de sus compañeros fue detenido y hoy, nadie sabe dónde… pic.twitter.com/qmmomFYmnK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 31, 2026

Los inconformes visitaron varios ministerios públicos sin éxito. Desconocen su situación legal y temen por su integridad física. Ante la falta de respuestas, cerraron Eje Central en el cruce con Venustiano Carranza como presión a las autoridades.

Se colocaron detrás de vallas metálicas y quemaron objetos de cartón, plástico y madera. Elementos de seguridad observaron a distancia para evitar confrontaciones. Minutos antes de las 2:00 de la madrugada, los manifestantes se retiraron, pero indicaron que esperan información oficial y no descartan nuevas acciones.

Bloqueo de pipas en Viaducto Tlalpan afecta la circulación hacia el sur

Repartidores de agua potable bloquearon la lateral del Viaducto Tlalpan, a la altura de Avenida Acoxpa en la colonia Huipulco, alcaldía Tlalpan. Desde las 16:00 horas del lunes, las autoridades les impidieron abastecerse en el pozo número 30 del Sistema de Aguas, lo que provocó la protesta.

Los inconformes colocaron al menos 13 pipas en la vía para presionar por respuestas. El bloqueo generó tránsito lento hacia el sur durante la tarde y noche, afectando a miles de automovilistas.

Alrededor de las 22:00 horas, policías capitalinos y personal de tránsito dialogaron con los operadores, quienes accedieron a mover las unidades al costado para evitar el corralón. Los conductores buscan una mesa de diálogo para entender las razones del cierre y llegar a acuerdos.

Choque frontal en la colonia Doctores deja dos heridos y tráfico lento

Dos personas sufrieron heridas en un choque frontal en el cruce del Eje 3 Sur y Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores. Uno de los conductores se pasó la luz roja, lo que causó el impacto entre dos camionetas. Paramédicos valoraron a los heridos, mientras bomberos liberaron los vehículos con la ayuda de dos grúas para remolcarlos. Los dos conductores quedaron detenidos para determinar responsabilidades.

