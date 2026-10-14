Metrobús arrolla a persona y la arrastra varios metros hasta que muere; detienen al conductor | Mientras dormía

Mientras dormía la Ciudad de México, una persona perdió la vida tras ser arrollada por una unidad del Metrobús que presuntamente la arrastró varios metros. También ocurrió un choque entre un taxi y una camioneta en Coyoacán, mientras simpatizantes de Clara Brugada permanecieron afuera del Congreso capitalino previo a su Segundo Informe de Gobierno.

Metrobús arrolla a una persona y la arrastra varios metros en Xochimilco

Una persona murió tras ser arrollada por una unidad del Metrobús de la Línea 5, que realiza el recorrido de Río de los Remedios a San Lázaro, en la alcaldía Xochimilco.

El accidente ocurrió sobre la avenida De La Noria, frente a la estación Preparatoria 1, en la colonia Paseos del Sur. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima habría sido atropellada varios metros antes del sitio donde finalmente se detuvo la unidad.

Presuntamente, el conductor no se habría percatado de lo ocurrido y continuó avanzando con el cuerpo atorado entre las llantas del vehículo.

La situación fue advertida por un vecino, quien se dio cuenta de que la unidad arrastraba a una persona y alertó sobre lo sucedido. Tras recibir el aviso, el conductor detuvo su marcha. Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la víctima, cuya identidad no había sido establecida en los primeros reportes, ya no contaba con signos vitales.

Por estos hechos, el conductor fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Taxi choca contra camioneta en calzada de Tlalpan

Otro de los incidentes registrados en la capital ocurrió sobre calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Héctor Fierro, en la colonia Emiliano Zapata, alcaldía Coyoacán, donde un taxi del transporte público chocó contra una camioneta particular.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del taxi presuntamente intentaba ingresar a una gasolinera cuando ocurrió el percance. También se señaló que circulaba a exceso de velocidad y sin placas de circulación.

Al parecer, el conductor no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra la camioneta, en la que viajaban varias personas.

Pese a lo aparatoso del choque, ninguno de los ocupantes de los vehículos involucrados resultó lesionado, por lo que no fue necesario trasladar a alguna persona a un hospital.

Simpatizantes de Clara Brugada instalan guardia afuera del Congreso de CDMX

En vísperas del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada Molina, simpatizantes de la mandataria capitalina permanecieron en los alrededores del Congreso de la Ciudad de México para realizar una guardia.

Sobre la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas se instalaron carpas y se colocaron sillas para que los seguidores de la jefa de Gobierno permanecieran en la zona. Mientras tanto, sobre la calle Donceles también se observó a personas con banderas.

A los alrededores del recinto legislativo fueron colocadas vallas metálicas y se desplegó presencia policial para resguardar las instalaciones ante las actividades programadas para este miércoles 14 de octubre.