3 hombres mueren a balazos en la Magdalena Contreras y en Álvaro Obregón | Mientras Dormía

Durante la noche y la madrugada de este 25 de octubre de 2026, ocurrieron varios sucesos en las calles de la Ciudad de México (CDMX). Tres personas perdieron la vida tras ataques a tiros mientras usted dormía.

Balacera en la alcaldía Magdalena Contreras deja dos muertos tras una riña

Los primeros hechos violentos se registraron en la segunda cerrada de Cruz Blanca, en la colonia Cruz Verde, de la alcaldía Magdalena Contreras. Ahí, una riña provocó que una fiesta terminara de manera trágica.

A unos pasos del lugar donde tocaba un grupo musical quedaron los cuerpos de dos hombres. Ambos fueron ejecutados a tiros durante el ataque.

La celebración terminó con la llegada de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Los peritos y elementos de seguridad acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Asesinan a un hombre en la entrada de una unidad en Álvaro Obregón

En otro ataque a balazos, un hombre perdió la vida en la entrada de una unidad Infonavit, ubicada en el número 1110 de la avenida Tamaulipas, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El cadáver quedó tirado a un costado de un vehículo. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo en el lugar de los hechos.

La Policía detuvo a dos personas a unas cuadras del sitio de la balacera. Las autoridades indagan su posible relación con este hecho violento, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del homicidio.

Combi se incendia por falla mecánica en Río San Joaquín

Por otro lado, una combi se incendió en plena Radial Río San Joaquín, en los carriles centrales, a la altura de la calle Poniente 113-A, en la colonia Popo, alcaldía Miguel Hidalgo.

Una falla mecánica habría provocado el fuego en el vehículo. Bomberos llegaron al lugar y sofocaron el incendio sin que se registraran personas lesionadas.

Tras controlar las llamas, elementos policiacos retiraron la combi de la vía para restablecer la circulación en la zona.

Volcadura y choque en Eje 3 Oriente dejan un herido y viales cerradas

Otro aparatoso accidente movilizó a paramédicos y uniformados sobre el Eje 3 Oriente, Carlota Armero, en Culhuacán. El incidente dejó como saldo un herido y un detenido.

El choque terminó con la volcadura de un vehículo. Por los hechos, la circulación tuvo que cerrarse durante varios minutos a la altura del callejón Tula, con dirección hacia la calzada Ermita-Iztapalapa.