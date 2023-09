AquíEstoyAmá: Migrantes extrañan a su familia pero no se detienen

#AquíEstoyAmá: Han recorrido kilómetros y viajado durante semanas y meses, pero cientos demigrantes siguen extrañando a las familias que dejaron atrás, aquellos por los que emprendieron la travesía.

En Chiapas encontramos a Ayanci, ella salió de Venezuela con sus hijos, aún así no deja de pensar en su mamá que no pudo viajar con ellos en busca de un mejor futuro. O como Carmen Zavala que tiene un mes de no ver a su hija pues la pequeña se quedó con sus padres en Venezuela.

Y sin importar la edad todos enfrentan los peligros, hambre e incomodidad para llegar a los Estados Unidos. Aseguran que no importa el tiempo de espera pero seguirán en su empeño por llegar a la frontera norte de México y obtener la cita de asilo para cruzar a la Unión americana.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se encuentran los migrantes:



Anayanci ( Venezuela )

) Luz Amary (Venezuela)

Carmen Zavala (Venezuela)

En Coatzacoalcos, Veracruz entrevistamos a los migrantes:



Carlos (Venezuela)

Manuel (Venezuela)

Nolvi Soler ( Honduras )

) Santo Catalino Ramírez (Honduras)

En Ciudad Juárez, Chihuahua está el migrante: