Ocho horas para escapar: la travesía de miles que intentan salir de Medio Oriente

Salir del Golfo Pérsico se ha convertido en una travesía larga, costosa e incierta para miles de personas que intentan abandonar Medio Oriente en medio de la escalada del conflicto con Irán.

Tras los ataques y el cierre de espacios aéreos en varios países de la región, aeropuertos clave han cancelado vuelos y dejado a miles de viajeros y residentes varados mientras buscan rutas alternativas para salir.

Para muchos, la única opción es viajar por carretera durante horas hacia países cercanos donde los aeropuertos siguen operando, una ruta que puede tomar al menos ocho horas antes de llegar a un lugar relativamente seguro.

Aeropuertos cerrados dejan a miles atrapados

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado el cierre de espacios aéreos y la cancelación de miles de vuelos en el Golfo Pérsico.

En países como Qatar y Emiratos Árabes Unidos, centros clave del transporte internacional, miles de viajeros se han quedado atrapados sin opciones inmediatas para salir.

Solo en Qatar se calcula que al menos ocho mil personas permanecen varadas, mientras que los vuelos disponibles desde otros países son limitados y se agotan rápidamente.

La ruta para escapar puede durar horas

Ante la falta de vuelos, muchos viajeros han optado por rutas terrestres para intentar salir de la región.

Algunas de las opciones incluyen desplazarse por carretera hacia Omán o Arabia Saudita, países que mantienen aeropuertos operativos desde donde todavía salen vuelos internacionales.

Ese trayecto puede tomar varias horas de viaje por carretera, además de los tiempos de espera en fronteras y aeropuertos saturados.

Gobiernos organizan evacuaciones

Ante la crisis, varios gobiernos europeos comenzaron a organizar evacuaciones para sacar a sus ciudadanos de la región.

Países como Reino Unido, Alemania, España e Italia han organizado vuelos chárter desde ciudades como Mascate y Riad, que se han convertido en puntos de salida para quienes intentan abandonar el Golfo.

Mientras tanto, viajeros utilizan redes sociales, servicios de transporte privado y autobuses para coordinar traslados hacia aeropuertos donde aún hay vuelos disponibles.

Donald Trump anuncia el regreso de estadounidenses a su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que desde el inicio de la ofensiva militar contra Irán, miles de ciudadanos estadounidenses han logrado salir de Medio Oriente.

Según el gobierno estadounidense, más de nueve mil personas han regresado a Estados Unidos.

Washington pidió además a sus ciudadanos registrarse en el programa de viajeros del Departamento de Estado para facilitar la asistencia consular y la organización de vuelos chárter u otras rutas de salida ante el deterioro de la seguridad regional.

Conflicto paraliza el transporte en la región

El conflicto en Medio Oriente ha provocado un impacto inmediato en el transporte internacional.

El cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo Pérsico provocó miles de cancelaciones de vuelos y dejó a cientos de miles de pasajeros sin opciones para viajar.

Además, los ataques con misiles y drones han aumentado el riesgo en la región, lo que llevó a aerolíneas y gobiernos a suspender operaciones o emitir alertas de seguridad para sus ciudadanos.