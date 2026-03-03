Israel ataca Teherán y Beirut; últimas noticias del conflicto EN VIVO hoy 3 de marzo

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita advirtió que hay una “amenaza de un inminente ataque con misiles y drones en Dhahran”, por lo que pidió no acudir al consulado en dicha ciudad.

“No vengan al Consulado estadounidense. Busquen refugio inmediatamente”, advirtió la representación diplomática en su cuenta en la red social X.

Este mensaje ocurre un días después de que la Embajada estadounidense en Riad fue atacada por dos drones iraníes y otros dos más impactaron cerca de la zona.