Israel ataca Teherán y Beirut; últimas noticias del conflicto EN VIVO hoy 3 de marzo

Nuevos ataques en Irán y Líbano ocurrieron este martes 3 de marzo de 2026, sigue la cobertura en vivo de la guerra en Medio Oriente en Azteca Noticias.

El humo se eleva después de un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut , tras una escalada entre Hezbolá e Israel en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán , Líbano, 3 de marzo de 2026.
Israel atacó objetivos en Beirut. |Reuters.
Escrito por: César Contreras

El ataque de Estados Unidos contra Irán ha afectado a todo Medio Oriente que actualmente afecta a 11 países en la región. Apenas el lunes, el gobierno estadounidense pidió a trabajadores de seis naciones en la zona que abandonen la zona, tras el ataque con drones iraníes en Arabia Saudita. En Azteca Noticias sigue la cobertura en vivo este martes 3 de marzo de 2026.

Embajada de EU en Arabia Saudita pide que no acudan al consulado por amenaza de "ataque inminente"

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita advirtió que hay una “amenaza de un inminente ataque con misiles y drones en Dhahran”, por lo que pidió no acudir al consulado en dicha ciudad.

“No vengan al Consulado estadounidense. Busquen refugio inmediatamente”, advirtió la representación diplomática en su cuenta en la red social X.

Este mensaje ocurre un días después de que la Embajada estadounidense en Riad fue atacada por dos drones iraníes y otros dos más impactaron cerca de la zona.

Israel ataca Irán y Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que realizaron “ataques simultáneos” contra Teherán y beirut contra instalaciones militar, así como el grupo terrorista Hezbolá.

