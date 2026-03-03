Israel ataca Teherán y Beirut; últimas noticias del conflicto EN VIVO hoy 3 de marzo
Nuevos ataques en Irán y Líbano ocurrieron este martes 3 de marzo de 2026, sigue la cobertura en vivo de la guerra en Medio Oriente en Azteca Noticias.
El ataque de Estados Unidos contra Irán ha afectado a todo Medio Oriente que actualmente afecta a 11 países en la región. Apenas el lunes, el gobierno estadounidense pidió a trabajadores de seis naciones en la zona que abandonen la zona, tras el ataque con drones iraníes en Arabia Saudita. En Azteca Noticias sigue la cobertura en vivo este martes 3 de marzo de 2026.
Israel ataca Teherán y Beirut; últimas noticias del conflicto EN VIVO hoy 3 de marzo
Embajada de EU en Arabia Saudita pide que no acudan al consulado por amenaza de "ataque inminente"
La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita advirtió que hay una “amenaza de un inminente ataque con misiles y drones en Dhahran”, por lo que pidió no acudir al consulado en dicha ciudad.
“No vengan al Consulado estadounidense. Busquen refugio inmediatamente”, advirtió la representación diplomática en su cuenta en la red social X.
Este mensaje ocurre un días después de que la Embajada estadounidense en Riad fue atacada por dos drones iraníes y otros dos más impactaron cerca de la zona.
***Security Alert: Threat of Imminent Missile / UAV Attacks Over Dhahran***— U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) March 3, 2026
**There is a threat of imminent missile and UAV attacks over Dhahran. Do not come to the U.S. Consulate.**
Take cover immediately in your residence on the lowest available floor and away from windows.…
Israel ataca Irán y Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que realizaron “ataques simultáneos” contra Teherán y beirut contra instalaciones militar, así como el grupo terrorista Hezbolá.