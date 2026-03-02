Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos e Israel atacan Irán en el tercer día de “Furia Épica”

Estados Unidos e Israel iniciaron el fin de semana la ofensiva aérea llamada “Furia Épica” contra Irán. Este lunes se cumplió el tercer día de ataques continuos que han transformado la tensión en una guerra abierta con alcance regional.

Cómo comenzó la operación “Furia Épica” contra Irán

La operación comenzó con bombardeos dirigidos a infraestructura militar y puntos estratégicos dentro de Irán. El argumento oficial fue frenar avances en los programas nuclear y balístico iraní.

La respuesta de Irán y la expansión del conflicto al Golfo

La respuesta no se hizo esperar: misiles y drones fueron lanzados contra territorio israelí y zonas del Golfo donde operan fuerzas estadounidenses.

El impacto regional tras la muerte de Ali Jamenei

En medio de la escalada se confirmó la muerte del ayatolá Ali Jamenei, figura central del poder iraní durante casi cuatro décadas; el hecho intensificó el conflicto y reconfiguró el panorama político en Teherán.

Nuevos frentes abiertos: Líbano, Golfo y bases occidentales

Israel aseguró que la ofensiva no busca solo contener ataques puntuales, sino neutralizar lo que considera una amenaza estructural del régimen iraní. Las declaraciones oficiales apuntan a una campaña sostenida; en paralelo, los ataques no han cesado en tres días consecutivos.

Línea del tiempo de la escalada



Fin de semana : Estados Unidos e Israel lanzan “Furia Épica” contra objetivos en Irán.

: Estados Unidos e Israel lanzan “Furia Épica” contra objetivos en Irán. Horas posteriores : Irán responde con más de un centenar de proyectiles hacia Jerusalén y Tel Aviv.

: Irán responde con más de un centenar de proyectiles hacia Jerusalén y Tel Aviv. Golfo Pérsico : Se reportan ataques hacia Qatar, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

: Se reportan ataques hacia Qatar, Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Chipre : Un dron impacta una base de la Real Fuerza Aérea británica. Londres autoriza a Washington el uso de bases para operaciones defensivas.

: Un dron impacta una base de la Real Fuerza Aérea británica. Londres autoriza a Washington el uso de bases para operaciones defensivas. Irán : Daños en instalaciones policiales, una torre de transmisión y el hospital Gandhi por ondas expansivas.

: Daños en instalaciones policiales, una torre de transmisión y el hospital Gandhi por ondas expansivas. Líbano: Israel lanza bombardeos contra posiciones vinculadas a Hezbollah, abriendo un nuevo frente.

Irán informó activación de alertas en ciudades israelíes mientras continúan los intercambios de fuego; no se han confirmado daños en instalaciones nucleares iraníes.

En territorio israelí se reportan escuelas cerradas, vuelos alterados y llamados a permanecer en refugios; la tensión también alcanzó capitales del Golfo, donde se activaron sistemas de defensa aérea.

Francia anunció el envío de fuerzas a la región y el conflicto suma nuevos actores con peso militar.

Tras tres días de ofensiva, la sensación dominante en Medio Oriente es de incertidumbre. Gobiernos activan protocolos de emergencia, embajadas refuerzan seguridad y las operaciones militares continúan sin una señal clara de desescalamiento.