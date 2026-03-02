¡De inmediato! Estados Unidos ordena evacuar 15 países de Medio Oriente por riesgo de ataques con Irán

Estados Unidos activó este 2 de marzo una alerta urgente y ordenó a sus ciudadanos abandonar de inmediato 15 países de Medio Oriente ante "graves riesgos de seguridad", en medio de la escalada militar con Irán.

El Departamento de Estado pidió salir "por medios comerciales" y evitar desplazamientos innecesarios dentro de estos territorios, tras el aumento de bombardeos y ataques en la región derivados del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Por qué Estados Unidos activó la alerta en Medio Oriente

La recomendación oficial aplica para estadounidenses que se encuentren en:



Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel —incluyendo Cisjordania y Gaza—, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

En el aviso difundido a través de canales oficiales, la autoridad indicó que quienes requieran asistencia para organizar su salida pueden comunicarse las 24 horas con el Departamento de Estado o con las embajadas y consulados correspondientes.

Aunque el comunicado no detalla amenazas específicas, la medida ocurre en un contexto de intensificación bélica tras bombardeos masivos y ataques a infraestructura energética en distintos puntos de la región.

Cronología de la escalada :



28 de febrero: Estados Unidos e Israel confirman el inicio de “operaciones de combate” contra Irán.

Fin de semana: ataques cruzados y respuesta con misiles iraníes hacia territorio israelí.

2 de marzo: el Departamento de Estado emite alerta urgente de evacuación.

Autoridades consulares activan líneas de asistencia permanente para salida inmediata.

La embajada estadounidense en Líbano exhortó a sus connacionales a salir "ahora mismo", señalando que la situación es inestable e impredecible. A quienes decidan permanecer, se les recomendó preparar planes de contingencia y ubicaciones de refugio.

La guerra con Irán que detonó la orden de salida inmediata

En paralelo, el presidente estadounidense declaró que el conflicto aún no ha alcanzado su punto máximo, mientras persiste la incertidumbre sobre el liderazgo iraní tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei.

Funcionarios estadounidenses han señalado que el objetivo de la ofensiva es impedir que Irán desarrolle capacidad nuclear y debilitar su infraestructura misilística.

La orden de evacuación amplía el impacto del conflicto más allá de los frentes militares y refleja la rápida expansión de los riesgos en Medio Oriente, en un escenario que sigue evolucionando día a día.