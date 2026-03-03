¡Bajo fuego! Irán golpea en Dubái: revelan daños en Consulado de Estados Unidos tras ataque con drones

El Consulado de Estados Unidos en Dubái fue impactado la noche del martes por un dron presuntamente vinculado a Irán , lo que provocó un incendio limitado en las inmediaciones del complejo diplomático.

Autoridades locales informaron que el fuego fue sofocado rápidamente y no se reportaron heridos entre el personal del Consulado; según declaraciones oficiales en Washington, el impacto ocurrió en un estacionamiento contiguo al edificio principal.

Videos geolocalizados muestran una columna de humo negro elevándose sobre la zona donde opera el Consulado de Estados Unidos en Dubái. Las imágenes circularon horas después de confirmarse el incidente.

El ataque al Consulado se produce en medio del conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán, tras operaciones militares lanzadas el 28 de febrero en territorio iraní.

Cronología del incidente :



Un dron impacta cerca del Consulado de Estados Unidos.

Se registra incendio limitado en área contigua.

Autoridades confirman que no hay víctimas.

Investigaciones apuntan a posible vínculo con Irán.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DE INMEDIATO! ESTADOS UNIDOS ORDENA EVACUAR 15 PAÍSES DE MEDIO ORIENTE POR RIESGO DE ATAQUES CON IRÁN

WATCH: Fires burning at the U.S. Consulate in Dubai after suspected Iranian attack pic.twitter.com/qBajx7Q79X — BNO News Live (@BNODesk) March 3, 2026

Nuevo golpe a sede diplomática de EU en Medio Oriente

El incidente en el Consulado de Estados Unidos en Dubái ocurre apenas un día después de otro ataque distinto registrado contra la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita. En ese caso, dos drones impactaron en las inmediaciones del complejo diplomático y provocaron daños materiales menores.

Aunque ambos episodios involucran representaciones de Estados Unidos en Medio Oriente y presuntos dispositivos vinculados a Irán, se trata de eventos separados, ocurridos en países diferentes y bajo circunstancias específicas que ahora son analizadas por las autoridades correspondientes.

El ataque en Dubái se registró durante la noche del martes y fue contenido por equipos de emergencia locales, mientras que el caso en Riad ocurrió el lunes. La repetición de incidentes contra instalaciones diplomáticas estadounidenses ha elevado la presión sobre Washington en medio de la confrontación abierta con Irán.

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين بحسب التقديرات الأولية، ونتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى. pic.twitter.com/YuCukrePkH — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026

Secretario Marco Rubio advierte sobre Irán tras ataque al Consulado de Estados Unidos

Tras el impacto del dron en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Dubái, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la postura de Washington frente a Irán. Señaló que, de no haber actuado previamente contra infraestructura iraní, el escenario actual sería más complejo y con mayores riesgos para la seguridad estadounidense.

Rubio subrayó que la confrontación con Irán no es aislada y que las decisiones recientes buscan evitar que Teherán fortalezca su capacidad misilística o amplíe su influencia regional. Sus declaraciones se dan mientras el Consulado permanece bajo protocolos reforzados.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán que precede al ataque en Dubái

El ataque contra el Consulado de Estados Unidos ocurre días después de que Washington e Israel lanzaran operaciones militares en territorio iraní el 28 de febrero.

Desde entonces, la confrontación entre Estados Unidos e Irán se ha extendido a distintos puntos del Golfo y ha incluido ataques con misiles y drones. La ofensiva fue presentada por la Casa Blanca como una acción preventiva frente al avance del programa nuclear iraní.

En este contexto, el incidente en Dubái se suma a una cadena de episodios que han elevado la tensión regional, colocando instalaciones diplomáticas en el centro del conflicto.