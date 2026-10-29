Miles de restos óseos y engaños con ayudas sociales; así era Andrés Filemón, el “monstruo de Atizapán”

Andrés Filemón Mendoza Celis, conocido como el “caníbal de Atizapán” o el “monstruo de Atizapán”, era un feminicida de quien se le acusó de al menos 19 homicidios, entre ellos, mujeres, un niño y un hombre.

¿Quién era Andrés Filemón, el caníbal de Atizapán?

Mendoza Celis era originario de Oaxaca y llegó al centro del país en la década de 1990. En un inicio trabajó en una carnicería en Atizapán. No obstante, en sus últimos años era conocido por su activismo vecinal para mejorar la zona donde vivía, por lo cual los vecinos lo identificaban como una persona dispuesta a ayudar con programas sociales, algo que usaba para enganchar a sus víctimas, meterlas a su casa y cometer los crímenes.

¿Cómo fue descubierto el feminicida serial de Atizapán?

“El Chino”, alias con el cual era conocido el “monstruo de Atizapán”, fue detenido el 15 de mayo de 2021, después de la desaparición de Reyna González Amador, esposa de un policía, por lo que comenzó a buscarla y tuvo como primera pista que entró a la casa de Andrés Filemón.

El policía encaró a Mendoza Celis y entró a la fuerza a la casa, donde encontró a Reyna desmembrada sobre una mesa.

Las autoridades del Estado de México encontraron más de 4 mil 300 piezas óseas en la casa donde habitaba el “monstruo de Atizapán”. Además, hallaron cintas en formato VHS y cuadernos donde registró sus delitos. Posteriormente, escondió los restos de sus víctimas debajo del suelo del sótano de su vivienda.

Andrés Filemón Mendoza Celis fue encontrado culpable de feminicidio, por lo que recibió una sentencia vitalicia, una condena de 92 años y seis sentencias más de 55 años de prisión, las cuales le fueron dictadas entre marzo de 2022 y febrero de 2024.

¿De qué murió el monstruo de Atizapán en el penal de Tenango del Valle?

El sujeto murió el 29 de octubre de 2026 en el interior del penal de Tenango del Valle, en el Edomex, por muerte natural, según reportes de fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias.

