Muere Andrés Filomeno, el “Caníbal de Atizapán”, feminicida serial en Edomex

El feminicida serial Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el "Caníbal de Atizapán" o el "Monstruo de Atizapán", murió dentro de la cárcel, confirmaron fuentes de seguridad a Azteca Noticias.

El sujeto, quien se encontraba recluido en el penal de Tenango del Valle, Estado de México (Edomex), falleció de muerte natural, de acuerdo con los reportes del deceso.

En su casa se localizaron cuatro mil 300 restos óseos que corresponden a 19 de sus víctimas, hechos que causaron terror en los vecinos de la colonia Lomas de San Miguel, donde vivía.

El "Caníbal de Atizapán" ocultó restos humanos en su casa

Tenía 72 años cuando su historia fue descubierta y salió a la luz que en su casa estaban ocultos restos de mujeres a quienes mató.

Andrés Filomeno fue detenido el 15 de mayo de 2021 al ser acusado de haber matado a varias mujeres, cuyos restos los guardó dentro de su casa en la colonia Lomas de San Miguel, donde llegó a vivir desde 1986.

Entre sus vecinos lo conocían como "El Chino", pero nunca imaginaron que durante mucho tiempo habían convivido con un asesino serial.

Quienes lo conocían llegaron a decir que era un bien vecino y hasta fue presidente de su colonia y promotor del voto de un partido político.

El caso que reveló la existencia de feminicida serial en Atizapán

Las autoridades supieron de la existencia de un asesino serial tras el feminicidio de Reyna González Amador, quien fue reportada como desaparecida el 14 de mayo de 2021 en la colonia San Juan Ixtacala Plano Norte

Los restos de la mujer de 34 años, quien se dedicaba a vender celulares, fueron encontrados en el sótano de la casa de Andrés Filomeno, pero cuando las autoridades investigaban lel caso, localizaron más restos óseos en otro de los cuartos.

El feminicida fue descubierto cuando Bruno Ángel Portillo, esposo de Reyna González, acudió a la casa de este sujeto después de saber que el último lugar en el que había estado era la casa de Andrés.

Los restos estaban sepultados. En el lugar se encontraron credenciales de elector, zapatos y prendas de mujer, entre otras cosas.

Las sentencias contra el "Caníbal de Atizapán": una vida en la cárcel

Tras ser detenido fue ingresado al penal de Barrientos en Tlalnepantla y después fue enviado al penal de Tenango del Valle, donde murió.

El hombre de 72 años en ese entonces fue señalado como el feminicida de al menos 18 mujeres y el homicidio de un menor de edad.

Actualmente había recibido ocho sentencias condenatorias por feminicidio y desaparición de personas.

El 18 de marzo de 2022 fue sentenciado por el feminicidio de Reyna González Amador, quien era madre de familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo sentencia condenatoria de prisión vitalicia por este feminicidio ocurrido en el municipio de Atizapán, en mayo de 2021.

En el proceso recibió una sentencia vitalicia, una condena de 92 años de cárcel y seis sentencias de 55 años cada una, dictadas entre 2022 y 2024.

En agosto de 2025, Andrés Filomeno Mendoza fue internado de emergencia en el Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, tras presentar complicaciones respiratorias, pero fue dado de alta casi dos meses después.

Estuvo bajo observación médica y 1 de octubre de 2025 volvió al al penal de Tenango del Valle, donde cumplía múltiples sentencias por feminicidio y desaparición forzada.