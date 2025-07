¿Habías escuchado hablar de los “montapeleas”? Al igual que los “montachoques”, estos individuos son una creciente amenaza que busca extorsionar a dueños de perros, alegando falsas agresiones de sus mascotas para obtener dinero. Esta modalidad de engaño está generando temor entre los amantes de los animales y pone en riesgo la seguridad de nuestras mascotas y la tranquilidad de los paseos.

La inquietud es palpable entre la comunidad. Rocío, dueña de una mascota, comparte su angustia: “La verdad, me parece terrorífico y me da mucho miedo, porque un perrito, imagínese, un perro de mi tamaño, si le pone un perro más grande lo mata. Entonces, debería haber penas más severas para eso, pero no solo para eso, sino para los montachoques, los asaltos en carretera. Ya uno no puede salir libremente y ya da mucho miedo”. Su testimonio refleja el sentir generalizado de vulnerabilidad.

Gilberto, otro dueño de mascota, ha sido testigo directo de estas situaciones en parques públicos: “A mí no [me ha pasado], pero sí he visto que ha pasado, sí se pelean, y luego el dueño que trae perros sin correa y luego le echan la culpa al otro... Sí, como extorsionar, como sacar ventaja de eso”. Esto subraya la importancia de la prevención y la conciencia sobre este tipo de incidentes.

¿Cómo evitar ser víctima de los “montapeleas”?

Ante la ausencia de una legislación específica para este tipo de extorsiones, la prevención es fundamental. Aquí te presentamos tres consejos básicos para protegerte y proteger a tu mascota:



Siempre ponle correa a tu perro: Esta es la medida de seguridad más sencilla y efectiva. Un perro con correa no solo está más controlado, sino que te brinda un argumento sólido en caso de un intento de extorsión, demostrando que tu mascota estaba bajo tu supervisión directa. Aléjate de personas con animales agresivos: Si observas a personas con perros signos de agresividad o que no están bajo control, mantén la distancia. Evitar el contacto es la mejor estrategia para prevenir un incidente y, por ende, una potencial situación de extorsión. Llama a la policía al 911 si eres víctima: Si te encuentras en una situación de este tipo, no dudes en contactar a las autoridades. Llama al 911 de inmediato para solicitar auxilio.

Esther, dueña de mascota, enfatiza la importancia de la precaución: “Estar al pendiente y al cuidado de uno de mí mismo y de nuestros perritos, y que la gente que con mucha precaución, la gente que se acerca con ellos…".

Aunque no existe una ley específica para sancionar directamente a los “montapeleas” como tal, es importante saber que se pueden interponer denuncias por maltrato animal. Si el perro del extorsionador resulta herido o se utiliza de forma negligente para provocar un incidente, esto podría considerarse maltrato y es un delito que sí está tipificado en la ley. Documentar la situación con videos, fotos y testimonios puede ser crucial para cualquier acción legal.