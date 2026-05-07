Estados Unidos dona 71 toneladas de medicamentos a Venezuela; médicos acusan que desaparecieron

El gobierno de Estados Unidos envió medicamentos y equipamiento médico a Venezuela como forma de ayuda humanitaria, pero los médicos de dicho país acusan que los insumos están desaparecidos y jamás los han visto.

Denuncias por la desaparición de insumos médicos en Venezuela

Laura Dogu, entonces encargada de negocios de la Unión Americana en el país sudamericano, informó el 21 de febrero de 2026 la llegada de más de 65 mil kilogramos de suministros médicos, sumando un total de 71 mil kilogramos.

No obstante, organizaciones como la Federación Médica Venezolana acusan que, a más de dos meses de la entrega de dicho donativo, ninguna de esas medicinas o de material médico ha llegado a los hospitales venezolanos.

Supervisé la segunda entrega de más de 65.000 kilogramos de suministros médicos para el pueblo venezolano. Esto eleva nuestro total a 71.000 kilogramos. Seguimos avanzando el plan de tres fases de @POTUS. - LFD pic.twitter.com/Labg7iP1Ba — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) February 21, 2026

El paradero de la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos

“Esa cantidad de medicamentos que llegó a Maiquetía no ha llegado a los hospitales. No ha llegado absolutamente nada”, afirmó Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, a NTN24.

Agregó que esos medicamentos donados, si acaso llegaron, “no fueron distribuidos a los hospitales”. Criticó que el régimen chavista ni siquiera se preocupa por los niños enfermos, y resaltó que “hay un opacidad inmensa” sobre el paradero de dichos medicamentos y material médico donado por el gobierno estadounidense.

¿Qué pasó con los 71 mil kilogramos de suministros médicos donados?

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, aseguró que ya se ha distribuido el 47% de las medicinas donadas por Estados Unidos. Detalló que la Unión Americana donó el equivalente a 2 millones de dólares, entre medicamentos, gasas, guantes, mascarillas y otro material médico.

No obstante, en un mensaje a medios, explicó que esa donación tiene que ser revisada por las autoridades sanitarias, como suele hacerse en este tipo de procedimientos. Añadió que el gobierno de Brasil también hizo una donación de material médico.

“Los medicamentos van al Instituto de Higiene para su verificación, para que puedan ser utilizados con absoluta seguridad por el pueblo venezolano y luego van a su distribución”, afirmó el 6 de mayo de 2026.