Diputado de Morena denuncia ante el INE a Xóchitl Gálvez por actos anticipados de precampaña

El diputado tabasqueño Mario Rafael Llergo, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), denunció a la representante del Frente Amplio por México por la presidencia en 2024, Xóchitl Gálvez. La denuncia la hizo frente al Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de sus redes sociales, el diputado morenista denunció a la senadora panista por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. Afirma que "La empresaria usó como templete la Tribuna de la Cámara de Diputados" y retó a la "Santa Inquisición", refiriéndose al INE, a "sancionarla con la misma severidad que aplica para Morena".

🚨Hemos denunciado a la empresaria Xóchitl Gálvez por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña.



La empresaria usó como templete la Tribuna de la @Mx_Diputados. RETO a la Santa Inquisición (@INEMexico) a sancionarla con la misma severidad que aplica para morena 🧵 pic.twitter.com/CQY79PTMBs — Mario Rafael Llergo (@mariollergo) September 5, 2023

"La empresaria violó la ley electoral con sus dichos, pues constituyen plataforma electoral. Lo dicho: No dejaron el cargo y ahora usan las instituciones del Estado para hacer campaña. Adelanto que sus vulgares dichos en el Ángel, no quedarán impunes", destacó en otro de sus tuits.

Xóchitl Gálvez es elegida como representante del Frente Amplio por México

La aún senadora del Partido Acción Nacional (PAN) celebró la entrega de su constancia el pasado domingo 3 de septiembre en el Ángel de la Independencia, donde cientos se reunieron para festejar la elección como representante de la coalición opositora, misma que competirá con quien resulte ganador de las encuestas del partido guinda.

Cabe recordar que la última en bajarse de la contienda para buscar ser la candidata presidencial, fue Beatriz Paredes, quien aceptó que las encuestas no le favorecían.

Si en dos meses movilizamos tantos corazones, es porque podemos ganar.



Si en dos meses recuperamos la esperanza, es porque podemos ganar.



Si en dos meses estamos por alcanzar a Morena, es porque podemos ganar.



¡Vamos a ganar! #XóchitlVa#LaVictoriaEsNuextra pic.twitter.com/DqWINuKz1M — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 4, 2023

Morena dará a conocer a su coordinador del Comité de la Defensa de la Cuarta Transformación

Durante la madrugada de este miércoles 6 de septiembre, el partido guinda continuó contabilizando los paquetes de las encuestas internas. Por su parte, el dirigente nacional, Mario Delgado, informó que el resultado se les dará a conocer de forma privada a los seis aspirantes y a sus equipos cerca de las 17:00 horas.

Posteriormente, se dará el anuncio formal ante el pleno del Comité Nacional del partido guinda, donde se encontrarán los medios de comunicación.

El partido entregará constancia al Coordinador de la Defensa de la 4T el próximo domingo 10 de septiembre.