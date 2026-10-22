La falsa unidad de Morena en Nuevo León con la impresentable Clara Luz y premios de consolación rumbo a 2027
¡Arde Morena en Nuevo León! Se rompe la “unidad” tras la designación de Clara Luz Flores y el rechazo de Tatiana Clouthier.
La pretendida “unidad” dentro de Morena colapsó tras la designación de Clara Luz Flores como “Coordinadora de la Transformación” en Nuevo León, detonando un incendio político en la entidad y el evidente descontento de figuras clave como Tatiana Clouthier. Ante el riesgo de rebeliones territoriales rumbo a las elecciones de 2027, la cúpula nacional ha recurrido al reparto masivo de premios de consolación en diversas entidades —como la asignación de la coordinación de Ciudad Juárez a la senadora Andrea Chávez tras frenar su aspiración a la gubernatura de Chihuahua—, intentando maquillar con alianzas forzadas el profundo quiebre de su militancia.
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Más allá de la fractura en el escenario neoleonés, resulta indignante el cinismo de la dirigencia al arropar a perfiles altamente cuestionados en el estado. Pese al estrepitoso fracaso de Clara Luz en la contienda por la gubernatura de 2021 y sus pasados vínculos con Keith Raniere —los cuales la cúpula defiende ciegamente argumentando simples “cursos de autoayuda"—, el partido insiste en respaldarla en Nuevo León. Esta dinámica de protección a figuras impresentables y de rechazo social no es aislada, sino un patrón nacional que se replica en otras entidades como Michoacán con la elección de Carlos Torres Piña.