Se registran aspirantes de Morena a coordinaciones estatales en 9 estados

Este lunes 25 de septiembre Morena abre registro para que se anoten quienes busquen ser los próximos coordinadores estatales de comités de defensa de la Cuarta Transformación en los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco y Yucatán en donde habrá elecciones en el 2024.

Para ello, el líder de Morena, Mario Delgado dio a conocer que se habilitó la página https://registro.morena.app/Convocatorias mediante la cual los aspirantes podrán registrarse.

Así, durante los primeros minutos de este lunes 25 de septiembre, Morena habilitó el sitio para que los aspirantes a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla se registren en busca de la virtual candidatura para la gubernatura.

Inician los primeros registros en Puebla

Ya son varios los interesadas en registrarse en el proceso interno de ese partido en el estado de Puebla.

La exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, el senador Alejandro Armenta Mier, el político Julio Huerta Gómez, la empresaria Olivia Salomón Vivaldo y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier se han registrado en la plataforma.

Con un video Rivera Vivanco confirmó que ya cumplió con la inscripción al proceso, al mismo tiempo que resaltó es tiempo de las mujeres e insistió en que es el mejor perfil porque es fundadora del partido en la entidad.

¡Es hoy! ¡Es hoy! 🤩 ¡Hoy es el día de la inscripción para ser la Coordinadora Estatal de Defensa para la 4ta Transformación en Puebla! ¡Es tiempo de las mujeres! Soy fundadora, tengo la capacidad y el amor por Puebla para dar esta nueva batalla por la transformación.… pic.twitter.com/huSwelQ0ax — Claudia Rivera Vivanco (@RiveraVivanco_) September 25, 2023

Por su parte, el senador Alejandro Armenta Mier, difundió una fotografía donde aparece con la hoja del registro para competir en el proceso.

“Cumplimos en tiempo y en forma con el registro para la Coordinación del Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla. Trabajamos en equipo y en unidad con nuestra Coordinadora Nacional de la 4T, Claudia Sheinbaum ¡Vamos por la consolidación del legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador!”.

Cumplimos 🤝en tiempo y en forma con el registro para la Coordinación del Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación en Puebla 🤍.



Trabajamos en equipo y en unidad con nuestra Coordinadora Nacional de la 4T, Dra. @Claudiashein.



¡Vamos por la consolidación del legado… pic.twitter.com/3xRym7QFRL — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) September 25, 2023

Por su parte, el ex secretario de Gobernación de Puebla Julio Huerta Gómez, formalizó su interés para ser considerado en el proceso de elección interno.

“Quiero compartirles que, en los primeros minutos de este lunes, me registré satisfactoriamente en el proceso para ser Coordinador Estatal de la Transformación en Puebla. Estoy seguro que con el respaldo y la confianza de las y los poblanos, voy a ganar la encuesta y voy a trabajar con más fuerza de la mano de Claudia Sheinbaum en favor de la consolidación de la 4T y del pueblo de Puebla”.

Vamos por la consolidación de la 4T y a trabajar con más fuerza por el pueblo de Puebla. pic.twitter.com/sYBMn97NE3 — Julio Huerta (@juliomiguelhg) September 25, 2023

La ex secretaria de Economía de la entidad, Olivia Salomón Vibaldo, dijo que es tiempo de las mujeres y en consecuencia tiene la convicción de que puede encabezar el proyecto que “profundice” en Puebla la cuarta transformación.

“Me he registrado para buscar, con el apoyo de las y los poblanos, convertirme en la Coordinadora de Defensa de la Transformación en Puebla, con la convicción de ser una mujer que puede encabezar un proyecto que profundice en #Puebla la 4T que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”, escribió.

Me he registrado para buscar, con el apoyo de las y los poblanos, convertirme en la Coordinadora de Defensa de la Transformación en Puebla, con la convicción de ser una mujer que puede encabezar un proyecto que profundice en #Puebla la 4T que inició nuestro Presidente… pic.twitter.com/2Tq4ROVc0W — Olivia Salomón (@OliviaSalomonV) September 25, 2023

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier hizo lo propio y precisó que aceptó el mandato de los promotores ciudadanos.

“Con humildad y responsabilidad he decidido aceptar el mandato de miles de promotores ciudadanos que me solicitaron aceptar registrarme como aspirante a coordinador de la defensa de la transformación en Puebla. No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo”, escribió en redes sociales.

Con humildad y responsabilidad he decidido aceptar el mandato de miles de promotores ciudadanos que me solicitaron aceptar registrarme como aspirante a coordinador de la defensa de la transformación en #Puebla.



No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo. pic.twitter.com/6eeGa7ROSG — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 25, 2023

También se registran en Yucatán

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la lideresa estatal de Morena, Alpha Tavera Escalante anunció su registro para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán.

“Después de mucho tiempo, hoy digo SÍ. He tomado la decisión de participar en el proceso de Morena Sí con el fin de ser quien coordine los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Yucatán”, expresa.

“Voy a luchar como lo hice desde el primer día, y confío en que de la mano de mi pueblo, lograremos hacer historia”, menciona en el clip de poco más de un minuto.

En Chiapas también se registran

La senadora Sasil de León, hizo su solicitud de registro para contender por la candidatura de Morena a la gubernatura estatal de Chiapas en las próximas elecciones del 2024.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la morenista informó: “Les quiero compartir que he terminado mi solicitud de registro al llamado que hace nuestro movimiento, Morena, para todas y todos los que aspiremos a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación del pueblo de Chiapas”, señaló.

¡Por la continuidad de la transformación en Chiapas!

Vamos al llamado histórico e inédito de nuestro movimiento. #estiempodetransformacion #estiempodelasmujeres #porlagrandezadechiapas pic.twitter.com/vE5BYPLZgy — Sasil de León (@sasildeleon) September 25, 2023

Sheffield el primero en registrarse en Guanajuato

El originario de León, Guanajuato Ricardo Sheffield Padilla, expanista y neomorenista, fue el primero en inscribirse. Así, el actual procurador federal del Consumidor fue el primero en presentar su registro.

¿En qué consiste el registro de coordinadores de defensa de la 4T?

Entre los requisitos para ser coordinador o coordinadora Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación no es necesario renunciar o solicitar licencia en sus cargos, de tenerlos, pero deben evitar uso de espectaculares para promocionar su imagen y de existir, deben deslindarse de ellos.

Las 9 convocatorias fueron emitidas para la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

La convocatoria señala que en el marco del proceso interno para la designación de la Coordinación de Defensa de la Transformación podrán solicitar la inscripción del registro como aspirante para ocupar la Coordinación ante la Comisión Nacional de Elecciones: la solicitud de registro para la presente convocatoria será en línea, el registro se abrirá en el periodo correspondiente de las 00:00 horas del día 25 de septiembre de 2023 hasta las 23:59 horas del día 26 de septiembre de 2023, hora de la Ciudad de México.

Entre los requisitos a cumplir, los aspirantes deben ser originarios del estado en el que pretenden liderar, ser ciudadano en pleno goce de sus derechos y con residencia efectiva no menor a ocho años”, de igual forma para todos y todas las aspirantes “tener 30 años cumplidos al día 2 de junio de 2024”.

También “no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso o haberse separado ocho años antes del 2 de junio de 2024.

No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o municipal, o en su caso, renunciar o estar separado de cualquiera de ellos cuando menos ciento veinte días antes del día 2 de junio de 2024”

Señala “no haber ocupado anteriormente el cargo de Gobernador o Gobernadora por elección popular en la entidad, ni haber ocupado en el periodo inmediato anterior la Titularidad del Ejecutivo de manera provisional, interina o sustituta.

Morena pide “no haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la libertad mayor a un año; no ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Gobernador en funciones”.

“No haber sido Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se hubiera desempeñado el cargo con el carácter de interino o provisional, o se hubiera retirado del mismo dos años antes de su solicitud de inscripción en el registro como aspirante para ocupar la Coordinación de Defensa de la Transformación;

No estar inhabilitado por instancias federales o locales para el desempeño del servicio público y “en caso de ser militante, tener pleno ejercicio de los derechos partidistas y no estar inscrito en el registro de personas sancionadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en su caso.

“Quienes pretendan participar en el proceso de designación deberán acreditar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales electorales e internas, así como de los principios éticos de nuestro movimiento”, indica la convocatoria.