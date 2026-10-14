¿Se viene dedazo? Morena Tabasco no permitirá favoritismos de Andy López Beltrán en candidaturas para 2027

El espectro del "dedazo" y la imposición por amiguismo amenazan con fracturar la unidad interna de Morena en Tabasco rumbo al proceso electoral de 2027. Las versiones que apuntan a Andy López Beltrán como el "gran elector" encubierto encendieron las alarmas en el Congreso local, donde el coordinador de la bancada guinda, Jorge Orlando Bracamonte Hernández, tuvo que salir para desmentir que el hijo del expresidente vaya a palomear las listas de candidatos.

La sombra de la cargada oficialista se ha proyectado fuertemente sobre la contienda por la alcaldía de Villahermosa, donde Daniel Casasús Ruz, amigo personal de Andy, ha sido acusado de utilizar el nombre del dirigente nacional para presionar el proceso y saltarse las encuestas.

Ante el descontento creciente de la militancia, la dirigencia parlamentaria intentó apagar el fuego exigiendo un alto al uso del apellido López Beltrán como ficha de cambio o garantía de impunidad política. Sin embargo, las acusaciones exhiben una abierta estrategia de aspirantes que invierten millonarios recursos para inflar su imagen bajo la bandera de presuntos padrinazgos desde la dirigencia nacional de Morena.

Niegan “dedazo” rumbo a candidaturas de Morena



Ante versiones de que @amlopezbeltran sería quien defina las candidaturas de @PartidoMorenaMx en #Tabasco, el coordinador de los diputados locales del partido, @JORGEBRACA, aseguró que la selección será mediante encuestas y no por… pic.twitter.com/lWht91Ziz6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

Exigen frenar la estrategia de influyentismo en las candidaturas

Sin rodeos, el morenista arremetió contra quienes buscan colarse a las boletas valiéndose de relaciones personales, advirtiendo que los intentos de simular un respaldo directo de Andy López Beltrán terminarán en un duro revés para quienes apuestan al viejo estilo del amiguismo:

"Yo creo que deberían dejar de estar colgándole milagros a nuestro compañero Andrés Manuel López Beltrán. Él está concentrado en lo que tiene que estar, él está metido en lo que tiene que estar y yo creo que deben de dejar de usar su nombre. Yo creo que hay quienes buscan inflarse a través de usar nombres y se van a llevar una sorpresa, pero no va a ser tan sorpresa", lanzó Bracamonte ante los medios.

Con este duro pronunciamiento, la contienda por la capital tabasqueña se convierte en el epicentro de la batalla por el control del partido entre la base militante y el círculo de Andy López Beltrán, dejando en claro que la imposición de candidaturas en 2027 podría desatar una crisis de legitimidad sin precedentes en el bastión del morenismo.