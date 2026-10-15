VIDEO: ¿Cómo en Dinamarca? Suspenden cirugías en el Instituto de Neurología de la CDMX por moscas en quirófanos

Moscas en quirófanos paralizaron este 15 de octubre la actividad médica más crítica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la CDMX, perteneciente a la Secretaría de Salud, la cual frenó en seco sus cirugías tras detectar una insalubre invasión de estos insectos exactamente en el lugar donde los especialistas salvan vidas.

Personal médico alzó la voz ante el riesgo de esta plaga

A través de denuncias, el personal de salud reveló que la dirección del hospital los obligó a realizar procedimientos quirúrgicos de alta complejidad mientras los insectos estaban en el área donde hay instrumental médico esterilizado y pacientes.

Ante la negativa de los especialistas a seguir arriesgando vidas humanas, la administración finalmente cedió. Clausurando el área quirúrgica y ordenó una fumigación de emergencia.

Primero chinches, ¡ahora moscas en los quirófanos! En el Instituto Nacional de Neurología en CDMX (@SSalud_mx), el personal denuncia que los obligaron a operar rodeados de insectos antes de suspender cirugías para fumigar. Poner en riesgo la vida de pacientes neurológicos por insalubridad no es una falla técnica: es negligencia e indolencia criminal. — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 15, 2026

No es la primera plaga de insectos en este instituto

Recordemos que apenas el año pasado, el área de urgencias de este mismo instituto desató pánico e indignación al registrar una severa plaga de chinches.

Hoy, el problema muta y escala hacia las salas de operaciones, zonas que exigen protocolos de limpieza implacables y esterilidad absoluta. La Secretaría de Salud tiene que responder de inmediato ante estas fallas sistemáticas de higiene.

🪳 No hay medicinas… pero sí chinches Urgencias del Instituto Nacional de Neurología fue cerrada por una plaga. No es la primera vez: trabajadores denuncian infestaciones previas de chinches y ratas. Y para 2026… se prevé recorte presupuestal. @igarciabri con la información en #HechosMeridiano — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2025

Una falla real en el sistema de Salud

El tijeretazo presupuestal ya cobra factura antes de cerrar este 2026. Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió un recorte del 0.5% a los fondos del Instituto Nacional de Neurología, con respecto a 2025, y hoy los estragos saltan a la vista de la peor manera.

Esta profunda crisis de insumos en el sector salud ya empujó a médicos y enfermeras a tomar las calles en múltiples marchas nacionales durante el año, exigiendo lo mínimo indispensable para trabajar y no poner en riesgo a la población.

El saldo es trágico: uno de los centros neurológicos más prestigiosos de México hoy no solo libra batallas contra tumores o enfermedades cerebrales complejas. Ahora, médicos y pacientes sobreviven rodeados por plagas insalubres y una austeridad que amenaza con asfixiar y paralizar por completo su funcionamiento. ¿Hasta cuándo la salud será un lujo y no un derecho?