Fuerte movilización estudiantil en Santa Anita: Decenas de alumnos de preparatoria paralizan calles y alzan la voz por presunto acoso

Más de 100 estudiantes de la Preparatoria Regional de Santa Anita salieron a las calles y realizaron una fuerte movilización en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para exigir una investigación por las denuncias contra un profesor señalado por presuntas conductas inapropiadas con alumnas ; tras la difusión del caso, el docente fue separado de sus funciones.

La protesta comenzó luego de que este miércoles 9 de septiembre circularan en redes sociales denuncias anónimas y fotografías en las que, presuntamente, se observa al maestro identificado como Eduardo “N” abrazando y besando a una estudiante dentro de un salón de clases .

Las acusaciones provocaron que estudiantes del plantel alzaran la voz y exigieran respuestas, al asegurar en las publicaciones difundidas que las conductas señaladas no serían un hecho aislado.

Las denuncias que llevaron a estudiantes a manifestarse

Las imágenes comenzaron a circular en plataformas digitales y, junto con ellas, aparecieron testimonios y señalamientos contra el profesor.

De acuerdo con las denuncias hechas públicas por estudiantes, el docente presuntamente habría mantenido conductas inapropiadas con alumnas y, además, habría asegurado que contaba con influencias que impedirían que existieran consecuencias en su contra.

Estos señalamientos deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes; sin embargo, la difusión del material fue suficiente para que decenas de jóvenes decidieran salir y manifestarse.

La exigencia principal fue clara: que las denuncias sean investigadas y que se determine si existen otros posibles casos relacionados con el profesor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡MEGAPUENTE PATRIO! ALUMNOS TENDRÁN CINCO DÍAS SIN CLASES Y VOLVERÁN HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE

🔴#ALMOMENTO | Más de cien estudiantes se reunieron afuera de la escuela regional de Santa Anita tras las acusaciones hacia un maestro del plantel por presuntas conductas inapropiadas con las alumnas.



Más detalles en el sitio web: https://t.co/8LXKG3A1j8#AztecaDigital… pic.twitter.com/gRxIVL6Vlp — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 10, 2026

Separan al profesor mientras investigan el caso

Tras hacerse pública la denuncia y la movilización estudiantil, la Preparatoria Regional de Santa Anita informó que el profesor señalado fue separado de su cargo mientras se desarrolla una investigación.

La institución indicó que el caso será revisado conforme a los protocolos establecidos y pidió a estudiantes que cuenten con información o hayan vivido alguna situación relacionada presentar las denuncias correspondientes.

Por ahora, el caso sigue abierto; mientras tanto, la movilización de los estudiantes dejó una exigencia sobre la mesa: que las denuncias que comenzaron en redes sociales no queden solamente en una publicación y sean investigadas hasta esclarecer lo ocurrido.