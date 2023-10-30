Murió el actor Fernando Almada a los 94 años; estas son sus películas más famosas

El actor y guionista mexicano Fernando Almada murió este 30 de octubre de 2023 a los 94 años de edad, de acuerdo con la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

La organización confirmó el fallecimiento del histrión que participó en cintas como “El hechizo del pantano”, “Un mulato llamado Martín” y “Pasaporte a la muerte”.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Almada, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, escribió la ANDA en sus redes sociales.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Almada, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz. pic.twitter.com/8RrvKtSpfc — Asociación Nacional de Actores (@andactores) October 30, 2023

¿Cuáles son las películas más famosas de los Hermanos Almada?

Mario y Fernando Almada destacaron por realizar películas de acción en la época del cine de oro mexicano. Son unas de las figuras más conocidas de la cinematografía nacional de las décadas de 1970 y 1980.

Fernando Almada y Otero nació el 26 de febrero de 1929 en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Antes de ingresar al mundo del espectáculo, estudió ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional e incluso tomó clases de canto.

RIP legendary Mexican actor Fernando Almada! 🙏🏼🇲🇽🎞️ pic.twitter.com/sccwHXbiKL — Armando (@raculfright13) October 30, 2023

La primera cinta en la que participó fue en 1935 titulada “Madre querida”, donde no tuvo crédito respectivo. Posteriormente, apareció en la producción “Milagros de San Martín de Porres” en 1959 y un año después colaboró en la cinta “El correo del norte”. Para 1965 colaboró con Mario Almada en la cinta “Los jinetes de la bruja”.

A inicios de la década de 1970 formó una famosa dupla con su hermano Mario en cintas del género western, como “El tunco Maclovio”, “Los doce malditos” y “Aquellos años”. Su última cinta fue en 2003 titulada “La viuda de Chihuahua”. Como actor participó en un total de 157 producciones y como guionista forma parte de 3 películas.

Cabe recordar que Mario Almada murió el 4 de octubre de 2016 a los 94 años de edad a causa de un infarto.

