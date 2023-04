En los primeros tres meses de este año 2023, el mundo de la farándula despidió a diversos famosos que han muerto. El conductor y comedianteXavier López Chabelo es uno de los más recientes; no obstante, diversas celebridades han abandonado para siempre los escenarios o los foros de televisión.

Otras ramas artísticas han sido tocadas por los fallecimientos, como el mundo de la moda que vio partir al diseñador español Paco Rabanne, o la esfera musical que despidió al saxofonista Fito Olivares. Aquí una lista de algunos de los famosos que han muerto hasta abril de 2023.

Julián Figueroa

El actor y cantante Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023. El primogénito de la relación entre Maribel Guardia y Joan Sebastian falleció a raíz de un infarto y una fibrosis cardiaca, según reveló su madre. El cuerpo del artista no presentaba huellas de violencia y lo encontraron en su cuarto, en su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

Andrés García

El acto nacionalizado como mexicano, Andrés García murió el 4 de abril de 2023, debido a complicaciones de la cirrosis que padecía. Además, su pareja, Margarita Portillo, reveló que la estrella de cintas como “Pedro Navaja” tuvo fibromialgia y problemas en la médula espinal.

🔴#ÚLTIMAHORA | Ha fallecido el actor Andrés García a los 81 años de edad, después de varios problemas de salud.#QEPD pic.twitter.com/Iy18By7jmT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

María Kodama

La escritora, traductora y profesora María Kodama murió el domingo 26 de marzo a causa del cáncer de mama a los 86 años de edad. La también viuda del escritor Jorge Luis Borges, nació el 19 de marzo de 1937 en Buenos Aires, Argentina.

Chabelo

Xavier López Chabelo murió el 26 de marzo a los 88 años de edad, a raíz de un cuadro de abdomen agudo, de acuerdo con uno de sus hijos. El presentador estuvo al frente de la emisión dominical “En Familia Con Chabelo” por casi medio siglo. Además, destacó por sus participaciones en películas y otros programas de televisión, como “La Carabina de Ambrosio”.

Rebecca Jones

La destacada actriz mexicana Rebecca Jones falleció el 22 de marzo, de acuerdo con lo informado por su agencia de relaciones públicas, la cual no ahondó en la causa del fallecimiento de la artista.

Jones padeció cáncer de ovario, el cual superó; sin embargo, en noviembre del año 2022 debió ingresar a un hospital para ser tratada por neumonía. En TV Azteca participó en las telenovelas “La Vida en el Espejo”, “El país de las mujeres” y “Las Malcriadas”, así como en un episodio de la teleserie “Lo que callamos las mujeres”.

Ignacio López Tarso

El actor mexicano de cine, teatro y televisión Ignacio López Tarso falleció a los 98 años de edad. El histrión tuvo una fructífera carrera al participar en 50 cintas como “Macario” “La vida inútil de Pito Pérez” o “Pedro Páramo”. Además, en 2015 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su trabajo destacado en el área artística. Tras su muerte, el 11 de marzo pasado, el Palacio de Bellas Artes le rindió un homenaje.

Tom Sizemore

Tom Sizemore, actor estadounidense conocido por su papel del sargento Mike Howarth en la cinta “Salvando al soldado Ryan”, murió el 3 de marzo, a los 61 años, a causa de un aneurisma cerebral que lo llevó al hospital en Burbank, California.

Recibió un Globo de Oro en el año 2000 por su interpretación en la miniserie “Witness Protection”; además que fue conocido por aparecer en episodios secundarios de las series “Twin Peaks” y “Cobra Kai”.

Irma Serrano

La actriz mexicana Irma Serrano falleció el 1 de marzo de 2023 a la edad de 89 años a causa de un infarto. Nació en Comitán, Chiapas el 9 de diciembre de 1933. Adoptó el apodo de “La Tigresa” debido a una cinta en la que participó en 1973.

Su debut en cine lo tuvo en la película “Santo contra los zombis”, donde compartió pantalla con el Enmascarado de Plata. En 1991 fue senadora por el entonces Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. De 1994 al 2000 también fue senadora, pero entonces abanderada por el PRD.

Raquel Welch

La actriz Raquel Welch murió el 15 de febrero debido a una “breve enfermedad”, según su agente. La artista saltó a la fama en 1996 en la cinta “One Million Years B.C”. Aunque nunca apareció completamente desnuda en la revista para adultos Playboy, esta publicación la nombró como “La mujer más deseada” en 1970. Apareció en cintas como “Los Tres Mosqueteros” y “Wild Party”.

Fernando Becerril

El actor mexicano Fernando Becerril murió el 7 de febrero a los 78 años. El histrión es reconocido por haber participado en la cinta “El crimen del Padre Amaro”. Su talento le permitió viajar en 1970 a Francia, para estudiar actuación con Eduardo Manet. En TV Azteca trabajó en las producciones “Eternamente Tuya”, “La Loba”, “Drenaje Profundo”, “Lucho en Familia” y “Quererte así”, entre otras.

#IMPORTANTE | Se dio a conocer la noticia de la muerte de Fernando Becerril, quien fuera un #actor de renombre y parte importante de la cultura mexicana.https://t.co/R9YOv7fVfG pic.twitter.com/BS77CvU7AO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 7, 2023

Paco Rabanne

El diseñador Francisco Rabaneda Cuervo, mejor conocido como Paco Rabanne, murió el 3 de febrero. Nacido en San Sebastián, España, el 18 de febrero de 1934.

Posteriormente, se mudó a Francia donde estudió arquitectura y comenzó a trabajar en un inicio como diseñador de accesorios y en la costura.

Destacó por usar metales en las prendas, tanto así que incluso fue el responsable de vestuario en cintas como “Barbarella”, protagonizada por Jane Fonda. Murió a los 88 años de edad.

#IMPORTANTE | El diseñador de moda Paco #Rabanne, murió a los 88 años de edad. pic.twitter.com/StiGR0SH6L — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2023

Adama Niane

Adama Niane murió el 29 de enero a la edad de 56 años. El actor francés destacó por dar vida a uno de los villanos de la serie “Lupin”, específicamente, a un asesino en serie llamado Léonard Koné. Nació el 23 de agosto de 1966. Su carrera destaca por cintas como “Furie”, estrenada en 2019, o “Fóllame”, del 2000. También participó en varias series de televisión, como “Brigada de élite” y “Mystere”

Polo Polo

Leopoldo Roberto García Peláez, mejor conocido por su nombre artístico de Polo Polo, murió el 23 de enero de 2023 a los 78 años de edad. El comediante mexicano padecía de demencia vascular.

Su fama de humorista le llevó a participar en varios bares y centros nocturnos, además que grabó varios de estos eventos en casettes y discos. Sus chistes eran reconocidos por su humor ácido, tanto así que sus álbumes eran etiquetados como “Sólo para adultos”. También participó en películas como “La Lechería” y “Crónicas chilangas”.

Lisa Marie Presley

La hija del cantante Elvis Presley, Lisa Marie Presley murió el 12 de enero por un aparente paro cardíaco a los 54 años de edad. La única hija del célebre artista estadounidense nació entre los reflectores que iluminaban la carrera de su padre.

Vivió el divorcio de sus padres a la edad de cuatro años y a los nueve enfrentó la muerte de Elvis. En 2003, lanzó su carrera musical con el álbum “To Whom It May Concern”, el cual alcanzó el quinto puesto en la lista de álbumes Billboard 200.