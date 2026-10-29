¿Qué estudió Cuauhtémoc Cárdenas? Esta fue la carrera que cursó en la UNAM y que no tenía nada que ver con la política

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exgobernador de Michoacán, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México, murió la noche de este miércoles 28 de octubre, a los 92 años. Aunque su nombre quedó ligado a la política nacional, su formación profesional fue en la ingeniería civil, carrera que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero comenzó su trayectoria laboral en proyectos de desarrollo regional y obras de infraestructura antes de dedicarse de lleno a la actividad política; su recorrido lo llevó del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la oposición, en una ruptura que antecedió a la creación del PRD y a sus candidaturas presidenciales de 1988, 1994 y 2000.

¿Qué estudió Cuauhtémoc Cárdenas en la UNAM?

Cuauhtémoc Cárdenas estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), después de cursar el bachillerato en el Colegio de San Nicolás, perteneciente a la Universidad Michoacana; antes de convertirse en uno de los principales protagonistas de la política mexicana, desarrolló una carrera vinculada con la planeación regional y las obras de infraestructura.

En 1959 comenzó a participar en estudios sobre la cuenca del río Balsas, enfocados en conocer sus recursos y las posibilidades de desarrollo de la región; posteriormente, coordinó la construcción de la presa La Villita y ocupó un puesto directivo en la siderúrgica que adoptó el nombre de Lázaro Cárdenas-Las Truchas.

De la ingeniería a la gubernatura de Michoacán

Su incursión electoral ocurrió en 1976, cuando obtuvo un escaño en el Senado por Michoacán. Cuatro años después ganó la elección para gobernar esa entidad, cargo que desempeñó de 1980 a 1986.

Durante esa etapa, su trayectoria pasó de la administración pública y los proyectos de desarrollo regional a una participación cada vez más directa en la vida interna del PRI. Al terminar su periodo como gobernador, concentró sus esfuerzos en la actividad política nacional.

¿Cuándo renunció Cuauhtémoc Cárdenas al PRI?

La salida de Cárdenas del Partido Revolucionario Institucional ocurrió en 1987, después de que participara en la formación de la Corriente Democrática, un grupo que buscaba modificar los mecanismos internos para elegir a los candidatos del partido.

La ruptura se produjo en un momento en que su nombre comenzaba a perfilarse como una alternativa para competir por la Presidencia; tras abandonar las filas priistas, reunió a distintas organizaciones políticas alrededor del Frente Democrático Nacional (FDN), alianza que lo postuló en las elecciones de 1988.

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#ÚLTIMAHORA | Muere Cuauhtémoc Cárdenas, figura clave de la política mexicana y protagonista de los episodios que marcaron la transformación democrática del país. https://t.co/7N0c5sIOCp https://t.co/EW4vyxf6C2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

La elección presidencial de 1988 y el nacimiento del PRD

La candidatura de Cárdenas se convirtió en uno de los episodios centrales de su trayectoria; durante la jornada electoral de 1988 se registró una interrupción del sistema de cómputo; finalmente, las autoridades declararon ganador al priista Carlos Salinas de Gortari, en medio de cuestionamientos sobre los resultados.

El Frente Democrático Nacional reunió a diversas fuerzas opositoras y contribuyó a impulsar la creación del Partido de la Revolución Democrática en 1989. Cárdenas fue una de sus principales figuras y encabezó su dirigencia nacional durante los primeros años.