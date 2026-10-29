Así fue la infancia de Cuauhtémoc Cárdenas en Los Pinos, como hijo del expresidente Lázaro Cardenas

Cuauhtémoc Cárdenas Sólorzano murió este miércoles 28 de octubre de 2026. El ingeniero que gobernó el Distrito Federal y fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) vivió en Los Pinos en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México (CDMX) antes de su paso por la política.

El ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es hijo de Lázaro Cárdenas del Río, quien fue presidente de México de 1934 a 1940 y años después su hijo buscó ocupar el mismo cargo y contendió en las elecciones del país.

Lázaro Cárdenas fue su padre; Cuauhtémoc construyó su propio legado en la política

¿Qué se sabe de la infancia de Cuauhtémoc Cárdenas en Los Pinos?

Nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, antes Distrito Federal.

Sus padres fueron Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, con quienes pasó tiempo de su infancia viviendo en el complejo de Los Pinos, sitio que actualmente está abierto al público como museo.

Cuando el tenía siete meses de nacido—indica una semblanza del gobierno de Michoacán—su padre asumía la presidencia de México, de manera que sus primeros años los vivió ahí.

De acuerdo con información publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Cuauhtémoc Cárdenas pasó sus primeros seis años de vida en Los Pinos, que se conocía como la residencia presidencial.

Ahí vivió en familia y con un grupo de niños y jóvenes de distintas partes del país, a quienes sus padres, invitaron a estudiar a la capital del país.

De la ingeniería a la política: el paso de Cuauhtémoc Cárdenas

Estudió el primer año de primaria en la escuela federal “Francisco I. Madero”, en Jiquilpan, Michoacán, estado donde con el pasar de los año gobernaría.

Pero los siguientes años estudió en otras escuelas debido a las responsabilidades y agenda de su papá siendo inscrito en planteles de Pátzcuaro, Mazatlán, Ensenada y CDMX.

El bachillerato lo cursó en el Colegio de San Nicolás de la Universidad Michoacana y en la Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM obtuvo el título de Ingeniero Civil en 1957 con una tesis sobre el aprovechamiento de los recursos del bajo Río Balsas.

Aún siendo estudiante de ingeniería, incursionó en política al encabezar el movimiento nacional de los estudiantes mexicanos, en protesta por la invasión que en 1954 hizo Estados Unidos a Guatemala para derrocar al presidente Jacobo Arbenz y su gobierno democrático.

En 1976 resultó electo como senador por Michoacán y en 1980, fue electo gobernador del estado, entidad que gobernó de 1980 a 1986.

Cuauhtémoc Cárdenas dejó una extensa trayectoria en la política mexicana. Rompió con el PRI, fundó el PRD, fue candidato presidencial en tres ocasiones y se convirtió en el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal. Así fue la carrera política del ingeniero Cárdenas. @IrvingPineda nos cuenta https://t.co/beFZrZj8VB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

Los intentos de Cuauhtémoc Cárdenas por la Presidencia de México

En 1993 fue postulado de nueva cuenta candidato a la presidencia por la Alianza Democrática Nacional, pero no ganó. Cuatro años después, fue postulado, como candidato a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, convirtiéndose en el primer Jefe de Gobierno elegido por votación popular.

Siguió su camino en la política y contendió por la presidencia en tres ocasiones:

