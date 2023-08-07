Muere empresario tras ser aplastado por 25 mil quesos Grana Padano

Giacomo Chiapparini, un reconocido empresario italiano de 74 años, murió aplastado tras derrumbarse una estructura en la que guardaba más de 25 mil ruedas de quesos Grana Padano, los cuales producía en Bérgamo, una localidad cercana a Milán.

El derrumbe registrado durante la noche del domingo comenzó con una pequeña estantería metálica que, poco a poco, inició un efecto dominó hasta arrasar con todo el almacén en el que se encontraba trabajando Chiapparini. El peso de los quesos, conocidos por su consistencia dura y varios años de maduración, terminaron por sepultarlo.

Los gritos del empresario italiano y el estruendo del derrumbe alarmaron a sus trabajadores, hijos y vecinos de la granja, quienes se comunicaron con la policía para rescatar a Giacomo Chiapparini y retirar los quesos Grana Padano que impedían el acceso al almacén.

Hallan muerto a empresario italiano

Bomberos de las localidades de Bérgamo, Treviglio, Romano y Dalmine, así como policías y socorristas acudieron al sitio para iniciar las labores de rescate. Durante varias horas, los equipos retiraron los estantes y confirmaron que Giacomo Chiapparini se encontraba sepultado por los quesos.

"Tuvimos que desplazar los quesos y las estanterías manualmente. Nos llevó aproximadamente 12 horas encontrar a la víctima el lunes por la mañana”, declararon los bomberos.

El empresario italiano fue declarado muerto por el impacto de más de 25 mil ruedas de queso Grana Padano. Hasta el momento, se desconoce la causa del fallo en el sistema que mueve el producto, el cual estaba utilizando Giacomo Chiapparini para elegir los mejores quesos de su granja.

¿Quién era el empresario que murió aplastado por quesos?

Medios italianos reportaron que Giacomo Chiapparini era el propietario de la lechería "Azienda Agricola Chiapparini Giacomo". En su empresa operaba junto a sus hermanos, su esposa e hijos, quienes ocupaban principalmente cargos administrativos.

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"Tenemos una ventaja en la calidad de nuestro producto precisamente porque al producir la materia prima tenemos un control total de la misma hasta la transformación que se lleva a cabo en estricto cumplimiento de todos los dictados de la especificación de producción", explicó en una entrevista previo a su muerte.

Giacomo Chiapparini se dedicó a la producción del queso Grana Padano, uno de los más prestigiosos y consumidos en todo Italia, país que cuenta con la denominación de origen del producto. A diferencia de otros, este queso se produce durante todo el año con la leche de vacas que solo se alimentan con hierbas.

Su gran atractivo es la maduración o conservación por varios años en almacenes estrictamente acondicionados para que no pierdan calidad durante ningún momento.