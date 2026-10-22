Lo acusaron de homicidio y murió en prisión por crimen en cantina “La Polar": el caso de “El Chiquilín”

El 8 de enero de 2023, un cliente murió a golpes dentro de la cantina "La Polar", en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, y años después se registró el fallecimiento de un hombre acusado por este homicidio.

Ahora, años después, se dio a conocer que un sujeto identificado como Sergio "N", "El Chiquilín", a quien detuvieron por estos hechos, perdió la vida dentro de prisión.

¿Qué se sabe de la muerte de Sergio "N", "El Chiquilín"?

Sergio "N", alias "El Chiquilín", era jefe de seguridad de la cantina "La Polar", cuando ocurrieron los hechos hace tres años.

Esta persona estaba acusada por el homicidio de Antonio Monroy, un cliente que murió tras una golpiza en el elevador, pues presuntamete se negó a retirarse del establecimiento donde estaba ingiriendo bebidas alcohólicas.

"El Chiquilín" falleció por una afección cardíaca dentro del Reclusorio Norte, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital, donde se encontraba enfrentando proceso penal en su contra por este homicidio.

Acusado de muerte de cliente en cantina "La Polar" fue detenido en Michoacán

El 5 de marzo de 2023, la Fiscalía General de Justicia de CDMX, informó que agentes de Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a Sergio “N” en el estado de Michoacán .

En aquella ocasión, las autoridades dieron a conocer que este hombre fue aprehendido por su probable participación en un homicidio, ocurrido en enero en el restaurante bar "La Polar.

Como resultado de trabajos de campo y gabinete, agentes de @PDI_FGJCDMX aprehendieron en Michoacán a Sergio “N”, por su probable participación en un homicidio, ocurrido en enero pasado en el restaurante bar La Polar, ubicado en alcaldía Cuauhtémoc. En breve mayor información https://t.co/Cr4mkRuAPt — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) March 5, 2023

¿Qué pasó en la cantina "La Polar" en CDMX en 2023?

La información preliminar que surgió el día de los hechos indicaba que presuntamente empleados del establecimiento golpearon al cliente.

Una mujer que estaba con la víctima aseguró que mientras se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas al interior de la cantina, hubo diferencias con los trabajadores y los atacaron violentamente mientras los sacaban del lugar.

Esta persona identificó a uno de los presuntos agresores, quien fue detenido al momento como sospechoso del asesinato de Antonio Monroy.

El cliente, tras ser golpeado, fue sacado y dejaron su cuerpo afuera del establecimiento comercial, de acuerdo al reporte de las autoridades.

Cuando paramédicos llegaron le dieron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital cercano, en donde finalmente fue reportado sin signos vitales.

Tras lo ocurrido la alcaldía Cuauhtémoc clausuró el restaurante bar “La Polar”, para que agentes de investigación y peritos realizaran un operativo en el inmueble en busca de más evidencias.

En junio de 2023, la cantina fue abierta, pero personal del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) llegó al lugar para hacer una inspección y el lugar fue suspendido otra vez.