Muere un menor de 12 años en una telesecundaria de Alcoman, Edomex

El 24 de septiembre un menor de 12 años que estudiaba a la telesecundaria "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicada en la colonia Radiofaro, en el municipio de Acolman, falleció según lo informado por las autoridades escolares.

¿Qué pasó dentro de esta telesecundaria?

El menor se encontraba en la hora de recreo junto a sus compañeros en el patio, cuando repentinamente se desvaneció. Solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes llegaron al lugar, pero lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Después de la muerte del estudiante, tanto la Policía Municipal como la Estatal acudieron a la escuela y llevaron a cabo el protocolo correspondiente para evacuar a los alumnos.

Minutos después, la Fiscalía mexiquense llegó al plantel educativo para levantar el cuerpo y comenzar las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el menor presente signos de violencia ni lesiones evidentes.

Cabe mencionar, que las clases fueron suspendidas ayer y hoy 25 de septiembre, además, tampoco se llevarán a cabo por decisión del Consejo Técnico.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas de muerte de este estudiante.

¿Verdaderamente están seguros los alumnos en las escuelas?

En abril de este año, en la Telesecundaria "Centenario del Estado de Morelos" en Jojutla, Morelos, padres de familia mandaron a sus hijos con cascos, luego de que el techo del plantel se cayera a pedazos. Denunciaron daños estructurales en el inmueble, especialmente en el techo y el desprendimiento de plafón, lo que representa un riesgo real para estudiantes, docentes y personal.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los menores dentro de las aulas con protección en la cabeza, una señal clara de la preocupación que está latente en la comunidad escolar.

Asimismo, padres de familia aseguraron que, desde hace años han reportado el deterioro del plantel, sin embargo, siguen sin obtener soluciones concretas por parte de las autoridades.