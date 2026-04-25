Alumnos de telesecundaria van con cascos porque la escuela se cae a pedazos en Jojutla, Morelos

Alumnos asisten a clases con casco dentro de una telesecundaria en Jojutla, Morelos. Luego de que el techo del plantel se esté cayendo a pedazos.

Padres de familia de la Telesecundaria “Centenario del Estado de Morelos” denunciaron daños estructurales en el inmueble, especialmente en el techo y el desprendimiento de plafón, lo que representa un riesgo real para estudiantes, docentes y personal.

¿Por qué los alumnos usan casco en la telesecundaria de Jojutla?

La decisión de enviar a los estudiantes con casco fue tomada por los propios padres tras una reunión, como medida preventiva ante el temor de que partes del techo puedan caer en cualquier momento.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los menores dentro de las aulas con protección en la cabeza, una señal clara de la preocupación que existe en la comunidad escolar. Según los inconformes, el problema no es nuevo. Aseguran que desde hace años han reportado el deterioro del plantel, sin obtener soluciones concretas por parte de las autoridades.

Usan cascos para estudiar...



¿Por qué?



Por que su escuela se cae a pedazos



Es la telesecundaria Centenario de Jojutla, en Morelos pic.twitter.com/xU5JozBtOJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 24, 2026

Daños en la escuela de Jojutla: un problema que viene desde el sismo de 2017

Los padres señalan que las afectaciones estructurales comenzaron desde el sismo de 2017 en México, y que con el paso del tiempo se han agravado.

A pesar de los reportes constantes, acusan que las respuestas han sido lentas o insuficientes, lo que los llevó a tomar acciones más visibles, como protestas y la exigencia pública de una solución. Incluso advirtieron que, de no obtener respuestas claras, intensificarán las manifestaciones a las afueras del plantel.

¿Qué dicen las autoridades sobre la telesecundaria Centenario?

Tras la presión de padres de familia, autoridades educativas ya comenzaron a reaccionar. El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) informó que se realizará un dictamen estructural para evaluar las condiciones reales del inmueble.

Este análisis será solicitado al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos, con el objetivo de determinar si el plantel puede seguir operando o si será necesario construir nuevas instalaciones.

Además, se anunció que a partir del próximo lunes iniciarán trabajos de mantenimiento preventivo para reducir riesgos, especialmente en las áreas más dañadas de la escuela.

¿Habrá clases en línea en la Telesecundaria de Jojutla?

Mientras se llevan a cabo las evaluaciones y reparaciones, las autoridades y padres de familia analizarán la modalidad en la que continuarán las clases. Entre las opciones están las clases virtuales o el uso de una sede alterna, con el fin de no poner en riesgo a los estudiantes.

También se informó que el gobierno municipal, encabezado por Alan Francisco García Martínez, podría colaborar con recursos para apoyar en las reparaciones.

A pesar de los anuncios, los padres de familia mantienen su exigencia de una solución definitiva que garantice la seguridad de sus hijos. Insisten en que ningún estudiante debería asistir a clases con miedo, ni mucho menos con casco para protegerse de posibles desprendimientos.

El caso ha generado indignación, ya que evidencia las condiciones en las que operan algunas escuelas en el país, donde la infraestructura sigue siendo un pendiente urgente.