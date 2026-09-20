Cae tercera implicada en la muerte del pequeño Erick Leonardo, estudiante de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc

Agentes de investigación lograron la captura de una tercera persona relacionada con el caso del pequeño Erick Leonardo, el adolescente de 13 años que perdió la vida en abril de 2025 tras acudir a un campamento organizado por la Academia Militarizada "Ollin Cuauhtémoc".

Las investigaciones continúan para determinar quién fue responsable de qué en la muerte del menor de edad.

#FiscaliaMorelosInforma ES DETENIDA TERCERA PERSONA PROBABLE RESPONSABLE DE HOMICIDIO DE ESTUDIANTE DE LA ACADEMIA MILITARIZADA “OLLIN CUAUHTÉMOC”



• Fue asegurada por su presunta participación en la muerte de un adolescente suscitada en 2025 en el municipio de Tlalnepantla… pic.twitter.com/NmVP94Lrvm — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 20, 2026

Otra detenida en la muerte de Erick Leonardo

Agentes de la Fiscalía Regional Oriente de Morelos, en coordinación con la Policía de Investigación de la Ciudad de México, llevaron a cabo la orden de aprehensión contra Mariana “N”.

A la mujer se le señala por su probable participación en el delito de homicidio calificado en agravio del adolescente.

La detención se hizo en la capital del país gracias al trabajo conjunto entre ambas dependencias.

¿Cuántos detenidos hay por el homicidio del menor en Academia Militarizada?

Con este arresto suman tres personas detenidas por el mismo hecho.

Mariana “N” se presentará ante el juez para resolver su situación jurídica.

Los dos ya procesados son Angélica “N” y Juan Carlos “N”, instructores del colegio, quienes están vinculados a proceso desde mayo de 2025.

Los dos primeros detenidos siguen en el Cereso de Cuautla.

¿Qué le pasó al pequeño Erick Leonardo?

La muerte del estudiante de 13 años ocurrió el 25 de abril de 2025 durante una actividad escolar en la comunidad de Felipe Neri, en los límites de Morelos y el Estado de México.

Lo que dijeron algunos de los compañeros del menor en sus testimonio es que Erick llegó en buen estado de salud, pero sufrió agresiones físicas en el abdomen que le provocaron la muerte por estallamiento de vísceras.

¿Qué pasó con Erick? Niño que murió en un campamento de escuela militar en #Morelos



Erick Leonardo Terán Torbellin murió el pasado viernes 25 de abril, luego de presuntamente ser pateado y arrastrado por sus instructores en un campamento organizado por la Academia Militarizada… pic.twitter.com/u64VQu1jaE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2025

Clausuran la Academia Militarizada

Tras las denuncias planteadas por los familiares y los reportes de irregularidades señalados por otros alumnos, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México intervino y revocó los permisos de operación, además de calusurar definitivamente el plantel.

Tras los casos de Erick y la menor Dafne Quintos, también fallecida en una Academia Militarizada, la Secretaría de Educación Pública decidió clausurar todos los planteles antes del ciclo escolar 2026-2027.