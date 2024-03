Murió Eric Carmen, intérprete de “All By Myself”; ¿quién fue?

El cantante estadounidense Eric Carmen falleció a los 74 años de edad, de acuerdo con lo informado por su esposa Amy a través de su sitio de internet oficial.

“Con tremenda tristeza compartimos la terrible noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric murió mientras dormía, durante el fin de semana”, explica el mensaje publicado por la pareja del artista.

| ericcarmen.com

Amy Carmen agregó que su esposo estaba alegre de saber que “por décadas, su música logró conmover a diversas personas y ese será su legado perdurable”. Además, citó la canción de su pareja “Love is All that Matters”, al escribir la frase “El amor es todo lo que importa, con fe y para siempre”.

El sitio especializado Internet Movie Database detalla que el artista falleció el 11 de marzo de 2024, por una causa desconocida.

¿Quién fue Eric Carmen?

Eric Carmen, nacido el 11 de agosto de 1949 en Cleveland, Ohio, lideró el grupo de música por The Raspberries, el cual saltó a los escenarios en el año de 1972. Su primer éxito de la agrupación fue el tema “Go All the Way”, el cual surgió de su álbum homónimo.

En el mismo año lanzaron su segundo disco titulado “Fresh”, el cual llegó a tener dos canciones en la lista de los 40 más escuchados: “I Wanna Be With you” y “Let’s Pretend”.

Después de tres años en los escenarios, The Raspberries se separaron y Eric Carmen inició una carrera como solista al interpretar temas de soft rock. Sus primeros dos sencillos “All by Myself” y “Never Gonna Fall in Love Again” llegaron a ser grandes éxitos durante 1976.

Aunque siguió componiendo temas que llegaron a las listas de popularidad y que fueron interpretados por otros artistas, en 1980 se retiró brevemente de la escena musical.

En 1984, Eric Carmen ayudó a componer el tema “Almost Paradise” que formó parte de la banda sonora de la cinta Footloose. La canción “Hungry Eyes”, que compuso e interpretó para la cinta Dirty Dancing de 1987 lo ayudó a llegar a los 10 más escuchados y posteriormente alcanzó el top cinco en 1988 con “Make Me Lose Control”.

Su tema más popular, “All By Myself” ha sido interpretado por otros artistas de la talla de Celine Dion.