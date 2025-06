¿De qué murió Harris Yulin, actor reconocido por sus papeles en “Scarface” y “Ghostbusters II”?

El panorama del entretenimiento lamenta la pérdida de Harris Yulin, un actor cuya extensa trayectoria dejó una marca imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Con 87 años, Yulin, quien fuera nominado al Emmy y poseedor de una carrera de más de seis décadas, falleció en la ciudad de Nueva York.

¿De qué murió Harris Yulin?

Se conoce que la muerte de Harris Yulin fue a causa de un paro cardíaco. Su representante, Sue Leibman, comunicó que la familia organizará un evento conmemorativo en el futuro cercano para honrar su vida y obra, reuniendo a quienes compartieron su camino.

¿Quién era Harris Yulin?

Originario de Los Ángeles, Harris Yulin desarrolló desde temprana edad una pasión por la actuación, aunque fue en Nueva York donde se consolidó como artista.

Su incursión en la escena teatral neoyorquina marcó el inicio de una prolífica carrera. Su primera actuación relevante fue en 1963, en la obra Next Time I’ll Sing to You, del dramaturgo británico James Saunders. Desde ese momento, Yulin mantuvo un vínculo constante con el teatro, participando en producciones de Broadway como Watch on the Rhine, The Price, The Visit y la aclamada Hedda Gabler.

Además de su faceta actoral, Yulin también demostró su talento como director en importantes obras teatrales, incluyendo The Glass Menagerie, The Trip to Bountiful y This Lime Tree Bower, lo que lo estableció como una figura fundamental en el teatro estadounidense.

Yulin brilló en cine y teatro, participando en producciones icónicas como “Scarface” y “Ghostbusters II”

Si bien su labor en las tablas fue extensa, fue en el cine donde Harris Yulin alcanzó gran reconocimiento, destacándose por su versatilidad para encarnar personajes en distintos géneros.

Interpretó al teniente Mel Bernstein en la memorable “Scarface” de 1983, se unió al elenco de “Ghostbusters II” en 1989 como el juez Stephen Wexler, y dio vida al consejero de seguridad nacional James Cutter en Clear and Present Danger de 1994, filme dirigido por Phillip Noyce y protagonizado por Harrison Ford. Su capacidad para transitar entre géneros se evidenció también en su papel en la comedia Bean, estrenada en 1997 y protagonizada por Rowan Atkinson.

La televisión también fue un medio donde Yulin continuó explorando diversos registros interpretativos. Participó en producciones televisivas populares y aclamadas de las últimas décadas, como Ozark, donde interpretó un personaje crucial en la trama criminal, y Unbreakable Kimmy Schmidt, una comedia de Netflix que le valió una nueva generación de admiradores.