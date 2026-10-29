¿Cómo surgió el PRD? El partido que fundó Cuauhtémoc Cárdenas en 1989

Con la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida este miércoles 28 de octubre de 2026, su papel en la historia política de México vuelve a cobrar relevancia, especialmente su participación en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Cuáles son los orígenes del PRD?

La trayectoria de Cárdenas estuvo vinculada con la transformación de la oposición política en México, particularmente después de las polémicas elecciones presidenciales de 1988.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue fundado el 5 de mayo de 1989, en un contexto de inconformidad con el sistema político mexicano.

Pero dos años antes de su nacimiento como partido político, surgiría la Corriente Democrática del PRI, integrada por políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

Esto ante la inconformidad de los mecanismos internos del PRI para elegir al candidato presidencial del partido. Las diferencias se hicieron más visibles cuando el Partido Revolucionario Institucional postuló a Carlos Salinas de Gortari.

Tras su separación del partido, Cárdenas recibió el respaldo de distintas organizaciones políticas y participó en los comicios como candidato del Frente Democrático Nacional (FDN).

Así surgió el PRD con Cuauhtémoc Cardenas

Tras el triunfo de Salinas de Gortari, empezaron a surgir denuncias de irregularidades y cuestionamientos de la oposición, especialmente con la famosa caída del sistema.

Después de estas elecciones, distintos grupos políticos y sociales participaron en la construcción de una nueva organización, reuniendo a integrantes del Frente Democrático Nacional, miembros del Partido Mexicano Socialista y otros movimientos de izquierda.

Además de Cárdenas y Muñoz Ledo, entre sus fundadores estuvieron Heberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo e Ifigenia Martínez.

Con más de 80 mil firmas reunidas, el PRD quedó formalmente constituido y alcanzó su registro legal definitivo el 26 de mayo de 1989.

En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, convirtiéndose en el primero en ocupar ese cargo por voto ciudadano.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Cuauhtémoc Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo de Lázaro Cárdenas del Río y Amalia Solórzano Bravo.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, antes de dedicarse de lleno a la política, participó en proyectos relacionados con la planeación y el desarrollo regional.

Su carrera en cargos de elección popular comenzó en el PRI. En 1976 fue elegido senador por Michoacán y, en 1980, asumió la gubernatura de esa entidad hasta 1986.

Posteriormente participó en la Corriente Democrática y se separó del PRI durante el proceso de selección presidencial de 1987.

Cárdenas fue candidato presidencial en tres ocasiones: 1988, 1994 y 2000. En 1989 asumió la dirigencia del PRD, cargo que ocupó hasta 1993. En 1997 ganó la elección para jefe de Gobierno del Distrito Federal, puesto que desempeñó hasta 1999.