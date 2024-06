La caída de 35 años de historia: Así se creó el PRD

Después de las elecciones 2024, las fuerzas políticas ganaron o perdieron poder en el país. En el caso del Partido de la Revolución Democrática (PRD), este se encuentra a tan solo un paso de perder el registro nacional como partido político. Ante esto, pueden surgir muchas dudas de cómo llegó a este punto, esta es su historia.

¿Cuándo se creó el PRD?

El partido con el que llegó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en el 2000 está en la cuerda floja. El Sol Azteca surge para construir una alternativa de izquierda al entonces partido que abarcaba todo: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a finales de los años 80.

Este fue fundado en la capital, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, con otros miembros de la Izquierda Política como Heberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo y otros. El PRD nació bajo el lema “Democracia ya, patria para todos”.

El primer triunfo grande del partido fue en el Distrito Federal con Cuauhtémoc Cárdenas en 1997; este superó el 40% de los votos, dejando muy atrás a sus oponentes como el PRI y el PAN.

AMLO era un militante de suma importancia para el partido, pero después de las elecciones del 2012, le anunció a Jesús Zambrano su intención de separarse y crear un nuevo partido político: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Me dijo a mí, personalmente: Oye Jesús, yo muy reconocido por el hecho de que me haya acompañado el PRD, que tú me acompañaste en toda la campaña, ahora que el tribunal le dio el triunfo a Peña, yo ya decidí buscar el registro de Morena como partido político, me voy ya del PRD”, dijo el presidente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano.

¿Por qué el PRD está en riesgo de perder su registro?

La razón por la que el Sol Azteca podría perder su registro oficial como partido político es que no alcanzó al menos el 3% de los votos en las elecciones 2024. La Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 94, inciso c, menciona que será causa de registro si no obtiene por lo menos el 3% de la votación válida.

Cabe destacar, que el PRD podrá mantener el registro como partido local en los estados donde obtuviera un porcentaje mayor al 3%. Por lo que la última decisión será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determine esto.