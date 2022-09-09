¿Quién es Camila y porqué 2 de cada 10 la aceptaban en Inglaterra?

Durante años, británicos y el mundo entero se preguntaron acerca de la sucesión ante la partida de la Reina Isabel II. Aunque era claro que el príncipe Carlos sería declarado como el nuevo Rey de los británicos, la gran incógnita siempre fue sobre su esposa Camila, Duquesa de Cornualles en Inglaterra.

Esa duda, fue disipada por la misma comarca británica en febrero de este 2022. Reina Isabel II: "Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte mientras continúa su propio y leal servicio".

¿Quién es Camilla y porqué solo el 2 de cada 10 londinenses la veían con buenos ojos?

Nacida en Londres, el 17 de julio de 1947, Camila Shand creció en una creció en una finca rural en Sussex, por lo que mucho de su tiempo libre lo dedicó a la caza. Su vida académica la comenzó en Londres y la completó en Suiza y Francia en donde estudio literatura.

En 1970, cuando tenía 23 años, conoció al entonces príncipe Carlos en un partido de polo. Una súbita amistad que se convirtió en romance. Desde ese entonces, sus visitas al Palacio de Buckingham se hicieron comunes.

Como Camila sabía que Carlos no le pediría matrimonio, en 1973, se casó con Andrew Parker Bowles, oficial del ejército británico con quien tuvo dos hijos. Ni los nacimientos de Tom y de Laura impidieron que Camila continuara su relación con el príncipe Carlos, con quien siguió aún después de su boda con la princesa Diana en el año de 1981.

Buat yang masih bela si camilla, blg dia first lovenya charles lah apalah, nonton deh film dokumenter ini. Lady diana yg langsung ceritain gimana kebusukan charles dan camilla ke diana sampai diana berapa kali pengen bunuh diri💔 nangis banget pas nonton ini 😭😭💔💔 pic.twitter.com/g20ESAF0HT — fil~ (@yeoollyy_) September 9, 2022

"Diana hubiera sido la Reina, no Camila": Londineses

Camila mantuvo una relación extramarital de cuatro décadas con Carlos, quien terminó separándose de "Lady Di" en el año de 1992.

Se divorció de Andrew en enero de 1995, y ante su vida llena de escándalos y tras la polémica muerte de Diana en 1997, camilla permaneció en silencio y alejada de la vida pública.

Dos años más tarde, Camila viajó por el mediterráneo en un crucero junto con Carlos y sus dos hijos, Guillermo y Harry. Desde el año de 1999 se les vio juntos en compromisos públicos y cada vez fueron más las fotografías de la pareja en acontecimientos sociales.

10/07/2018 El príncipe Carlos, Camila, duquesa de Cornualles,#QueenElizabethII, Meghan Markle, el príncipe Harry, el príncipe Guillermo, Kate Middleton y la princesa Ana en el balcón del Palacio de Buckingham ven vuelo aéreo para conmemorar el centenario de la Royal Air Force. pic.twitter.com/s9SfaxhWaF — Muy Muy Fashion (@muymuyfashion) September 9, 2022

Una serie de dudas comenzaron a surgir ante la pareja del heredero de la corona británica, así que para disiparlas, en el año 2005 se anunció el matrimonio de Carlos y Camila.

En aquella ocasión, el entonces primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, señaló: "Estoy encantado por el Príncipe de Gales y Camila Parker-Bowles. Es una noticia muy feliz y cuando el gabinete la escuchó esta mañana envió felicitaciones y buenos deseos en nombre de todo el Gobierno. Todos les deseamos toda la felicidad para su futuro junto. Gracias".

Se casaron en abril de ese mismo año en una ceremonia civil privada. Una vez convertidos en marido y mujer, Camila recibió varios títulos nobiliarios pero el destacado siempre fue: La Duquesa de Cornualles.

Con el paso del tiempo, Camila ganó aceptación de la sociedad gracias al apoyo de los hijos del ahorarey Carlos III, y sobre todo, gracias a su trabajo en ayuda de la sociedad británica.



Camila, Duquesa de Cornualles:

Así que salgamos todos de aquí hoy e intentemos que los hombres en nuestras vidas participen en la construcción de una sociedad desvergonzada porque ¿cuántas mujeres más deben ser acosadas, atacadas o asesinadas antes de que realmente nos unamos para forjar un mundo libre de violencia?.

Camilla... hija, madre, esposa... mujer polémica y ahora Reina Consorte de Reino Unido.