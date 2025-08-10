Una mujer llamada Laura Aline “N” es investigada por ser la presunta responsable del homicidio de su expareja cuando él estaba en una casa en Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la detuvieron en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra, informó la institución este sábado 9 de agosto de 2025.

Mujer es acusada de pedir a sujetos matar a su expareja

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Estado de México, el 28 de julio de 2025, la víctima y Laura Aline “N” estaban en un domicilio ubicado en la calle Adolfo Ruiz Cortines, en Naucalpan, lugar al que ingresaron seis individuos, a quienes ella habría ordenado matarlo.

Los implicados sacaron del inmueble a la víctima, en tanto que ella lo habría golpeado, para lo cual presumiblemente utilizó un arma de fuego, la cual después entregó a uno de los probables implicados, quien habría disparado en contra de la víctima ocasionándole la muerte.

Cuerpo de hombre asesinado fue abandonado en la calle

Además, para deshacerse del cuerpo, los posibles implicados lo trasladaron a la vía pública en donde lo abandonaron y después huyeron del lugar.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía del Estado de México inició la investigación correspondiente y llevó a cabo actos de investigación de gabinete y campo, con los cuales fue posible identificar a la mujer como probable implicada en los hechos, por ello fue solicitada a un juez librar orden de aprehensión en su contra.

Encarcelan a mujer acusada de ordenar matar a su expareja en Naucalpan

Laura Aline “N” fue aprehendida e ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán en Tlalnepantla, conocido como penal de Barrientos.

Ahora un juez determinó vincularla a proceso, y fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria, mientras tanto, ella quedó bajo prisión preventiva.

Laura Aline “N” es señalada por su probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de un hombre, quien era su ex pareja sentimental.