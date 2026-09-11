¡Hasta esquela hubo! Fingió su muerte para no pagar tandas en Nuevo León: el caso de Vanelly

No eran ni 100 ni mil pesos. Una mujer en el municipio de Juárez, Nuevo León, habría estafado con casi un millón de pesos a personas tras fingir su muerte y no pagar el dinero de tandas que ella organizó: este es el caso de Vanelly Zavala Hernández.

Varias personas señalaron en redes sociales a esta organizadora de tandas y la acusaron de presuntamente quedarse con el dinero que le habrían depositado.

Falsa esquela expone que mujer fingió su muerte

En Facebook, principalmente, comenzó a circular información que refería que la mujer supuestamente murió, de acuerdo con una esquela publicada y que rápidamente circuló.

No obstante, la funeraria donde se supone que sería velada Vanelly Zavala Hernández aseguró que ahí no esta registrado ningún servicio para dar el último adiós a esta persona.

La mujer iba a ser velada en la Capilla Funeraria La Fe a las 2:15 horas de la madrugada del miércoles 9 de septiembre después de su fallecimiento un día antes, pero la funeraria negó todo.

"Capillas Funerarias La Fe informa a nuestros clientes, proveedores, colaboradores y al público en general que la persona mencionada en la imagen identificada como: Vanelly Zavala no se está velando en nuestras instalaciones, por lo que actualmente no mantiene ninguna relación laboral, comercial ni de representación con Capillas Funerarias La Fe. De igual manera, nos deslindamos de cualquier acto, hecho, gestión, acuerdo, compromiso o situación que pudiera realizarse o atribuirse a dicha persona en nombre de nuestra empresa a partir de esta fecha", publicó el establecimiento.

El modus operandi de organizadora de tandas en Juárez

De acuerdo con lo referido en redes sociales, la mujer al parecer, una vez que recibía el dinero, dejaba de responder a los participantes de las "Tandas Vane" cuando estos le reclamaban la devolución del dinero.

Al parecer esta mujer no habría actuado sola, pues una amiga y su esposo serían sus cómplices en lo que parece ser una estafa; sin embargo, ambos se deslindaron de los señalamientos.

Afectados en "Tandas Vane" exigen respuestas por su dinero

La muerte de Vanelly Zavala Hernández, señalan los afectados, fue una forma de deslindarse de los reclamos. Ahora, las víctimas exigieron respuestas por el dinero que, aseguran, le entregaron.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la existencia de un fraude y la muerte de esta mujer solo ha circulado en redes sociales.