La costosa multa de miles de pesos por circular con portaplacas en Edomex 2025

Con la reciente implementación de multas en la Ciudad de México por el uso indebido de portaplacas y los operativos de agentes de tránsito para regular su uso, los automovilistas del Estado de México se preguntan: ¿Circular con portaplacas en Edomex 2025 también podría costarte una multa?

¿Cuál es la multa por usar portaplacas en Edomex 2025?

Según el artículo 27 de la Ley de Tránsito y Vialidad, las placas deben colocarse en el lugar destinado por el fabricante del vehículo, una en la parte delantera y otra en la parte trasera. Si el vehículo solo requiere una placa, esta debe ir en la parte posterior. Además, la calcomanía correspondiente debe estar adherida al cristal posterior o, si no es posible, al parabrisas.

La ley también exige que las placas estén siempre en buen estado y sin obstrucciones como micas opacas, rótulos o dobleces que dificulten su visibilidad.

Si bien, no existe una multa por el uso de portaplacas en el Estado de México, el Reglamento de Tránsito del Edomex establece que las personas que no tengan sus placas en buen estado, es decir, aquellas que estén cubiertas por objetos, etiquetas, películas, o que estén dobladas de manera que dificulte o impida su lectura, recibirán una multa equivalente a 20 días de salario mínimo, lo que representa algo más de 5 mil pesos.

¿Cuáles son las portaplacas que sí y que no se pueden usar en Edomex?

Los portaplacas que se pueden usar son aquellos que no bloquean la visibilidad de las placas, permitiendo una lectura clara y precisa; deben ser de un tamaño adecuado, no tapar ninguna parte de la matrícula ni de la calcomanía, y estar fabricados con materiales que no dificulten la visibilidad en cualquier condición, ya sea de día o de noche.

Por otro lado, hay portaplacas que no son aceptables; aquellos que cubren parcialmente o completamente las placas, los que tienen micas oscuras o colores que alteran la visibilidad, están prohibidos.

También los portaplacas que cuentan con adornos innecesarios o diseños que obstruyen la legibilidad de las matrículas pueden resultar en una infracción.

¿Puedo ir al corralón por usar portaplacas en el Estado de México?

Es normal que los conductores se pregunten si pueden ser llevados al corralón por utilizar un portaplacas no adecuado; en general, no se suele remolcar un vehículo solo por tener un portaplacas inapropiado, a menos que esta infracción esté impidiendo la visibilidad de las placas y, por lo tanto, dificultando su identificación.

Si un vehículo está circulando con placas ilegibles o parcialmente cubiertas, el agente de tránsito podría considerar esta una infracción grave y, en algunos casos, proceder a llevar el vehículo al corralón.

Por eso, si quieres evitar sorpresas, es mejor asegurarte de que las placas sean fácilmente visibles, sin ningún tipo de obstrucción que pueda poner en riesgo tu seguridad o la de otros conductores.

