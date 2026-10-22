Gobierno de la CDMX alista sanciones de hasta 47 mil pesos para arrendadores e inquilinos

El Gobierno de la Ciudad de México alista una polémica iniciativa de ley para regular el mercado inmobiliario que impone una cascada de sanciones económicas tanto para propietarios como para inquilinos. La propuesta contempla multas para los arrendadores de hasta 5 mil 865 pesos por no entregar el contrato original, de uno a tres meses de renta por omitir su registro ante la autoridad capitalina, y penalizaciones de casi 47 mil pesos por aumentar el costo del alquiler por encima de la inflación. Los inquilinos tampoco se salvan de la medida, ya que recibirían multas de más de 11 mil pesos por darle un uso distinto al habitacional a la vivienda y de hasta 23 mil pesos si realizan modificaciones al inmueble sin autorización previa.

#RentasControladas | ¡Polémica regulación en puerta!



Una propuesta para controlar los #alquileres en la #CDMX encendió las alarmas al contemplar duras sanciones y multas tanto para propietarios como para inquilinos. Entre las medidas cuestionadas destacan los castigos por… pic.twitter.com/2SfsuHKreU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026

Además de los castigos financieros, la reforma establece la creación de un registro obligatorio de contratos donde el gobierno recopilará datos personales, ubicaciones, superficies y los montos exactos de los alquileres, lo que ha desatado severas alertas por la privacidad de la información. Diputados locales y especialistas en derecho advirtieron que este esquema de control estatal atenta contra la libertad de arrendamiento y genera un riesgo real de encarecimiento del mercado, recordando que intentos históricos por congelar o restringir las rentas en la capital terminaron por ahuyentar la inversión inmobiliaria y deteriorar el parque habitacional.