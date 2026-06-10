México inaugura la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la ilusión está a tope

La cuenta regresiva terminó. A unas horas del debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el entusiasmo ya se siente dentro y fuera de las canchas. Entre el ambiente de fiesta y los retos que enfrenta el país, el futbol vuelve a convertirse en un punto de encuentro para millones de aficionados.

Durante una charla con Javier Alatorre, los analistas de Azteca Deportes, Toño Rosique y Jorge Valdano, compartieron sus expectativas sobre la Selección Mexicana y el torneo que arranca este jueves.

¿Qué esperan los expertos del debut de México en el Mundial 2026?

Para Jorge Valdano, el futbol tiene una capacidad única para generar momentos de alegría colectiva, especialmente en un país donde la pasión por este deporte forma parte de la identidad nacional.

El campeón del mundo recordó que México ha sido escenario de algunos de los momentos más emblemáticos en la historia de las Copas del Mundo, como los torneos de 1970 y 1986.

Aunque reconoció que los partidos inaugurales suelen ser cerrados y con mucha tensión, consideró que la Selección Mexicana tiene condiciones para comenzar con una victoria.

¿Hasta dónde puede llegar la Selección Mexicana?

Toño Rosique destacó el trabajo realizado por Javier Aguirre desde su regreso al banquillo nacional y consideró que el equipo llega más estable que en otros momentos del ciclo mundialista. Según el analista, la experiencia del “Vasco” ha permitido construir una selección más sólida y competitiva.

Además, señaló que jugar en casa representa una ventaja que pocas generaciones han tenido, especialmente porque México podrá disputar varios encuentros ante su afición. Uno de los factores que más ilusiona a especialistas y aficionados es el respaldo de la afición mexicana.

Valdano recordó que históricamente México ha mostrado sus mejores versiones cuando es anfitrión y puso como ejemplo el Mundial de 1986, donde el equipo nacional estuvo cerca de alcanzar las semifinales.

El Estadio Azteca, considerado uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial, podría convertirse nuevamente en un impulso anímico para los dirigidos por Aguirre.

Un Mundial diferente: más equipos y más sedes

La Copa del Mundo 2026 será la más grande de la historia, con más selecciones participantes y partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.

Los analistas coincidieron en que este nuevo formato representa un reto logístico importante, aunque también abre la puerta para que más países formen parte de la máxima fiesta del futbol.

Mientras tanto, la expectativa crece y millones de aficionados esperan que el balón vuelva a regalar otra página memorable en territorio mexicano.