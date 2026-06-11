Hasta 3 mil pesos para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en casa; en esto gastarán más los mexicanos

La economía nacional se prepara para recibir una gran derrama económica histórica. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la justa mundialista proyecta un impacto económico que superará los $60 mil millones de pesos en el país.

Este evento deportivo moverá las carteras de los aficionados a nivel calle, impactando directamente en la manera en que los mexicanos consumen entretenimiento, alimentos y bebidas.

Este es el presupuesto de los aficionados para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La costumbre de reunirse para ver los partidos tendrá costos variados dependiendo de la trinchera que elijan los fanáticos. La ANPEC revela dos escenarios para la economía de los aficionados.

Ver los partidos en casa con una familia de 10 personas, tendrá un costo promedio de $3 mil pesos por partido. En este presupuesto se contempla el abastecimiento de botanas, refrescos, cerveza, agua, alistas, pizzas, hot dogs, o hamburguesas.

Ponerse de acuerdo para ver los partidos en algún bar o restaurante; el gasto se mide de manera individual, y oscilará entre los $500 y $800 pesos por persona durante los 90 minutos de juego.

ANPEC: el Mundial 2026 generará más de $60 mil millones en México. 14% llegará al comercio local: hasta $10,000 millones para negocios de barrio. La tienda de la esquina también juega. ⚽🏪 #BoletínSemanalANPEC #UnidosPorElMundial pic.twitter.com/rWypsN0NiR — ANPEC (@ANPECmx) June 9, 2026

Las tienditas se llevarán la mejor parte de esta derrama económica

Uno de los datos más reveladores es el impacto positivo en la economía de barrio. El 14% de la derrama mundialista total llegará directamente en el comercio local.

Lo que significa que los pequeños negocios y “tienditas” de la esquina captarán entre $8,500 y $10, 00 millones de pesos.

¿En qué gastaran más los mexicanos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ?

El 90% de las compras durante esta temporada se concentrará en tres rubros principales: alimentos preparados, bebidas y abarrotes. La distribución estimada de las ventas se proyecta de la siguente manera:

