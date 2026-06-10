El aviso de EU para quienes viajarán a México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Con millones de aficionados esperados en México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Embajada de Estados Unidos recordó a sus ciudadanos la importancia de revisar los requisitos de ingreso, las normas de tránsito y las leyes mexicanas antes de emprender el viaje.

La Embajada publicó una serie de recomendaciones para evitar contratiempos durante la estancia en las sedes mundialistas de Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León.

¿Qué documentos necesitan los estadounidenses para viajar a México?

Las autoridades estadounidenses recomiendan viajar con pasaporte vigente y verificar con anticipación los requisitos migratorios aplicables.

Además, los visitantes deben estar preparados para acreditar el motivo de su viaje, presentar información sobre hospedaje y demostrar que cuentan con recursos suficientes para cubrir su estancia. También se aconseja conservar la documentación migratoria entregada al ingresar al país.

Consejos de la Embajada de Estados Unidos para el Mundial 2026

La principal recomendación es planear el viaje con tiempo y mantenerse informado sobre las condiciones de seguridad de cada estado que se visite.

La Embajada pide a los viajeros revisar las alertas vigentes antes de trasladarse por carretera, respetar las leyes locales y evitar transportar objetos que puedan estar prohibidos en México.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

Los visitantes deben recordar que las leyes mexicanas aplican por igual a nacionales y extranjeros. Una infracción puede derivar en multas, sanciones o incluso procesos legales.

También se recomienda utilizar servicios de transporte confiables, contratar seguros adecuados y mantenerse atento a las indicaciones de las autoridades locales durante el torneo.

¿Cuáles son los procedimientos de entrada y salida del país?

Quienes ingresen a México por vía terrestre deberán portar su pasaporte y cumplir con los trámites migratorios correspondientes.

Al abandonar el país, es importante conservar la documentación de ingreso para evitar retrasos o problemas durante la salida. Las autoridades también recomiendan respetar el tiempo de estancia autorizado para evitar sanciones migratorias.

La Embajada puso especial atención en los viajeros que planean cruzar la frontera en automóvil para asistir al Mundial. Los vehículos con placas estadounidenses que circulen fuera de la zona fronteriza pueden requerir un permiso temporal de importación. Además, es obligatorio contar con seguro vehicular válido en México.

Las autoridades recuerdan que manejar bajo los efectos del alcohol, utilizar el celular al volante o circular sin la documentación requerida puede generar multas, remolque del vehículo e incluso detenciones.

Información legal y aduanera para entrar a México

Los viajeros deben declarar mercancías que superen los montos permitidos por la aduana mexicana para evitar decomisos o sanciones.

La Embajada también advierte que está prohibido ingresar armas, municiones, explosivos, vapeadores, marihuana medicinal y otras sustancias restringidas. Incluso olvidarlos en el equipaje puede derivar en problemas legales al cruzar la frontera.

Otro punto relevante es que antecedentes penales o procesos judiciales pendientes podrían influir en la decisión de las autoridades migratorias sobre el ingreso al país.

¿A qué estados recomienda no viajar el gobierno de Estados Unidos?

La guía de viaje de la Embajada mantiene la recomendación de no viajar a ciertos estados de la República debido a condiciones de seguridad relacionadas con la delincuencia y la violencia.

Las alertas varían según la entidad y recomienda consultar el nivel de riesgo de cada destino antes de asistir a cualquier actividad del Mundial 2026. Las cuales funcionan de la siguiente manera:

