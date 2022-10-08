El Mundial de Qatar 2022 tendrá transporte gratis para los aficionados

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca y los anfitriones de la justa han preparado todo tipo de comodidades para los miles de extranjeros que visiten su territorio, entre los que destacó la nueva iniciativa del gobierno respecto al transporte público.

De acuerdo con el Comité Supremo de Entrega y Legado, responsable de la planificación y operación del próximo mundial, se llegó a la determinación de ofrecer el transporte público gratuito a los aficionados que asistan a Qatar, siempre y cuando cuenten con la Hayya Card que avale su situación.

La Hayya Card es una credencial que deben solicitar todos aquellos que hayan podido comprar un boleto para asistir a alguno de los partidos, pero el cual también necesita tener datos de hospedaje para ser oficial. Sin ella los aficionados no podrán acceder ningún estadio y tampoco tendrán los beneficios de transporte.

Transporte Público en el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Comité Supremo Qatar 2022)|Comité Supremo Qatar 2022

Todos aquellos seguidores que cuenten con esta credencial digital podrán subirse al Metro de Qatar, tranvía y autobuses de manera gratuita, pues debido a la corta extensión territorial del país, las distancias más lejanas entre una sede mundialista y otra es de apenas 75 kilómetros.

Metro, tren y autobús serán gratuitos para aficionados en Qatar 2022

El Metro tendrá un horario ampliado durante la Copa del Mundo para sus tres líneas y 37 estaciones, pues de sábado a jueves estará en funcionamiento desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la madrugada; mientras que el viernes comenzará a partir de las 9 y culminará como de costumbre.

Cada día estamos más cerca del inicio del Mundial de #Futbol en #Qatar



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Por otro lado, el tranvía será crucial para transportarse, ya que es una extensión para comunicar Qatar de tres líneas, entre las cuales cuenta con una estación exclusiva para el estadio Education City, el centro de Doha y una estación del metro de la línea roja, la cual dirige al estadio de Lusail.

Finalmente, los autobuses serán monitoreados a través de una aplicación para poder calcular las distancias de trayecto y tiempo de espera, así como sus respectivas rutas a lo largo del país, todo de manera gratuita y que tiene el propósito de facilitar la comunicación en el país árabe.