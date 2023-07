Murió Angus Cloud a los 25 años; el actor saltó a la fama como Fezco en la serie “Euphoria”

Durante la tarde de este lunes 31 de julio de 2023, se confirmó la muerte de Angus Cloud, actor de 25 años que saltó a la fama por su participación como Fezco en la serie “Euphoria”.

Según TMZ, la muerte de Angus Cloud ocurrió en su casa de Oakland en el estado de California, Estados Unidos. Su familia informó: “Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras”.

La semana pasada, Angus Cloud enterró a su padre

La familia de Angus Cloud también señaló que “el único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte puede ser un recordatorio para los demás de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”.

Cabe señalar que el intérprete de Fezco en la serie “Euphoria”, enterró la semana pasada a su padre y su familia señala que desde entonces “luchó intensamente con esta pérdida”.

La familia del actor de 25 años agregó que: “el único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mentaly esperamos que su muerte puede ser un recordatorio para los demás de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”. Hasta el momento, no han revelado más detalles respecto a la causa de la muerte de Angus Cloud.

Fez - Euphoria Season 2 - January 9th pic.twitter.com/vIfumO0e7w — Angus Cloud (@anguscloud) January 4, 2022

¿Quién es Angus Cloud?

Angus Cloud, el actor que saltó a la fama por su papel como “Fezco” en la serie “Euphoria”, murió en la casa de su familia en Oakland. Cloud interpretó a Fezco entre los años de 2019 y 2022, además de que interpretó a Walker en “North Hollywood”.

A lo largo de su carrera, Angus Cloud tuvo participaciones en videos musicales de reconocidos artistas como Becky G, Karol G, además de Juice WRLD. Nacido el 10 de julio de 1998, Cloud recientemente había cumplido los 25 años de edad.