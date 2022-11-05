Murió Luis Alegre, exdiputado federal y empresario

Luis Alegre, exdiputado federal, murió la mañana de este sábado en Cancún, Quintana Roo. De acuerdo a los primeros reportes, el empresario sufrió un infarto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el deceso a través de un mensaje compartido en sus redes sociales.

“Estando en Quintana Roo, me dieron la mala noticia del fallecimiento de Luis Alegre, exdiputado federal e hijo de mi amigo-hermano Gastón Alegre, a quien le hablé por teléfono. Les mando un abrazo a sus hijos y a toda su familia”, escribió el mandatario.

Estando en Quintana Roo, me dieron la mala noticia del fallecimiento de Luis Alegre, exdiputado federal e hijo de mi amigo-hermano Gastón Alegre, a quien le hablé por teléfono. Le mando un abrazo a sus hijos y a toda la familia. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 5, 2022

Asimismo, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, lamentó la muerte del exdiputado federal morenista, Luis Alegre, y envió sus condolencias a la familia mediante un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Luis Alegre, padre de familia, exdiputado federal y empresario quintanarroense”, escribió Mara Lezama.

“Mis más sinceras condolencias a su padre, Don Gastón Alegre, a todos sus familiares y amigos cercanos. Un abrazo fraterno y QEPD”, agregó.

¿Quién era el exdiputado federal Luis Alegre, quien murió hoy?

Luis Alegre Salazar nació el 4 de febrero de 1964, era hijo de Gastón Alegre López, quien fue candidato del PRD para ser gobernador de Quintana Roo en 1999.

Estudió Ingenieria Industrial en Canadá, la mayor parte de su carrera la desarrolló en el sector privado, aunque también tuvo cargos gubernamentales.

Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Luis Alegre, padre de familia, ex diputado federal y empresario quintanarroense.



Mis más sinceras condolencias a su padre, a todos sus familiares y amigos cercanos. Un abrazo fraterno y QEPD. 🙏🏼 pic.twitter.com/QeP5lzYtgm — Mara Lezama (@MaraLezama) November 5, 2022

Luis Alegre fungió como diputado federal entre 2018 y 2021 por el partido Morena. Al igual que su padre buscó la candidatura para convertirse en gobernador de Quintana Roo.

Actualmente se desempeñaba como director de Radio Turquesa y tenía el cargo honorífico como representante del gobierno federal para la construcción del Tren Maya.